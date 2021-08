Jubilaciones: cuál será el nuevo incremento desde septiembre para todas las prestaciones sociales

Durante el mes de septiembre, se estima que unos 18 millones de beneficiarios de la seguridad social, recibirán un aumento que rondaría entre el 12 y el 13% en sus prestaciones y se mantendría hasta noviembre. Paralelamente, el gobierno no se descarta la entrega de un cuarto bono para compensar la escalada inflacionaria.

Conforme la Ley 27.609 estableció cuatro incrementos anuales: en marzo, junio, septiembre y diciembre, razón por la cual, la tercera actualización de los haberes será efectiva a partir del 1° de septiembre, previa elaboración por ANSES y publicación oficial del índice trimestral.

Mediante este índice las jubilaciones deberán ajustarse en proporciones iguales al resultado de la variación interanual salarial del segundo trimestre de 2021 (el que resulte mejor entre el índice INDEC y RIPTE) y por la recaudación tributaria de ANSES.

El índice salarial del INDEC de junio se conocerá durante esta semana y sería inferior al del RIPTE (11,48%), por lo que se tomaría este último indicador en el cálculo del trimestre.

¿Es posible jubilarse sin aportes? Moratorias vigentes y nuevo reconocimiento para madres

Con lo cual, a partir de septiembre, 18 millones de beneficiarios del sistema previsional, entre ellos titulares de Asignaciones Familiares, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), asignaciones de pago único, pensiones no contributivas y la Prestación Universal por Adulto Mayor, jubilados y pensionados, percibirán un incremento que será confirmado oficialmente en los próximos días pero que por las publicaciones de las variables que integran la fórmula de movilidad se estipula de entre el 12 y 13 %.

Sin embargo, y aunque aún no se ha definido la inflación de julio, se especula que los jubilados nuevamente tendrían serias dificultades para conservar su poder adquisitivo teniendo en consideración que con el nuevo aumento la mejora sería del 37% como máximo.

Por esto, el Gobierno evalúa el otorgamiento de un bono extraordinario antes de fin de año para mitigar el impacto. Recordemos que hasta el 30 de agosto se está pagando el bono extraordinario de $5000 otorgado mediante el Decreto 482/21 junto a los haberes de agosto para jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas que perciban hasta dos haberes mínimos ($46.129,40).

Asimismo, quienes perciban haberes entre $46.129,41 y $51.129,39 será el equivalente hasta alcanzar este último.

Qué es la movilidad jubilatoria: 5 claves para entenderla

Jubilaciones, AUH y discapacidad: cuánto se cobrará en septiembre

Si se confirma el incremento del 13%, la jubilación mínima que hoy es de $23.065 pasará a ser de $26.000 y el haber máximo de $155.204 a $17500.

El bono de $5000 dado su carácter extraordinario no es tomado como base del incremento dispuesto que hoy lleva el haber mínimo a $28.065.

Por su parte:

la AUH y AUE ascenderá de $4504 (80% a percibir en forma mensual de $3603,20) a $5.089,52 (80% de $4071,61),

(80% a percibir en forma mensual de $3603,20) (80% de $4071,61), AUH por discapacidad de $14.677 a $16.585 con los respectivos incrementos por zona 1 de AUH y AUE $5856 a $6617 y AUH por discapacidad zona 1 de $19.081 a $21561.

Las restantes asignaciones familiares y pensiones que paga ANSES también sufrirán el aumento del 13%, todos los montos con sus respectivas actualizaciones serán publicados en la página oficial del organismo.

Las prestaciones previsionales y montos mininos mencionados, en su totalidad, quedarán por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil que este mes subirá a $29.160 (a partir de septiembre) buscándose junto al incremento de diciembre y el posible bono a otorgar equipararse a la suba de las paritarias dispuestas para los diversos sectores productivos con una mejora anual de los ingresos jubilatorios del 45%.

* Abogada Laboralista, Estudio Bezares Parrotta Abogadas.