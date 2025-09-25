La balanza turística en agosto tuvo un saldo negativo de 696,7 miles de visitantes por todas las vías de acceso al país y de US$ 371,98 millones de acuerdo con el INDEC.

En el octavo mes de 2025, se registraron a 687,2 miles visitantes extranjeros, que marcaron una caída de 5% respecto a agosto de 2024.

El 68,3% del turismo receptivo provino de los países limítrofes, encabezados por Brasil (29,6%) y Uruguay (16,7%).

El superávit de la balanza comercial alcanzó los US$ 1.402 millones, el mayor monto del año

El 55,2% de los turistas no residentes llegó a Argentina a través de la vía aérea, mientras que el 33,2% lo hizo por vía terrestre y el 11,7% restante por vía fluvial/marítima.

Por otra parte, se registraron 1,361 millón de viajes de argentinos en el exterior, marcando un aumento de 55% interanual.

El 65,8% del turismo emisivo se dirigió a los países limítrofes, teniendo como principales destinos a Brasil (20,8%), Chile (16,0%) y Paraguay (14,0%). El 54,0% de los turistas residentes salieron del país por la vía aérea; el 38,1% lo hicieron por vía terrestre; y el 7,9% optaron por la vía fluvial/marítima.

Gastos turísticos

Los argentinos gastaron en el exterior US$ 618,94 millones, mientras que los extranjeros erogaron US$ 246,95 el país

En cuanto al promedio por persona, los argentinos gastaron US$ 95,2 contra US$ 86,3% de los visitantes en el país.