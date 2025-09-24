Flybondi suma nuevas rutas y aviones en Córdoba para la temporada de verano

Flybondi anunció su plan de operaciones para la temporada de verano 2025-2026, que incluye un fuerte incremento en su presencia en Córdoba. La compañía sumará diez aeronaves (Airbus A320 y Boeing 737-800) a su flota bajo la modalidad ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance), de las cuales tres estarán basadas en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella.

Con esta ampliación, la aerolínea proyecta realizar un total de 15.000 vuelos entre diciembre y marzo y transportar a 2,8 millones de pasajeros, lo que representa un 56% más que en la temporada pasada.

En el caso de Córdoba, la empresa anunció la apertura de cuatro nuevas rutas: Córdoba–Asunción, Córdoba–Puerto Iguazú, Córdoba–El Calafate y Córdoba–Ushuaia. Estas conexiones se suman a las ya programadas hacia Río de Janeiro y Florianópolis, además de la red doméstica que incluye siete destinos nacionales. En total, desde el aeropuerto cordobés Flybondi ofrecerá diez rutas —siete internas y tres internacionales— durante el verano.

La compañía también informó que incrementará en un 40% la cantidad de vuelos en sus rutas actuales, con un enfoque en destinos turísticos. Además, prevé operar más de 280 vuelos chárter, incluidos servicios hacia Brasil desde Córdoba, Rosario y Salta a partir de enero de 2026.

"Las nuevas rutas que lanzamos van a generar muchos puestos de trabajo y desarrollo en los destinos, dos motores importantes para dinamizar las provincias. Esto marca el gran compromiso de Flybondi y de sus nuevos inversores por consolidar a la aerolínea como un actor clave de la industria, ofreciendo viajes de manera simple, segura, eficiente y con las mejores tarifas", sostuvo el CEO de Flybondi, Mauricio Sana.