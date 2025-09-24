Naranja X cumplió 40 años y los celebró "levantando las barreras de los peajes en Córdoba y Buenos Aires"

Naranja X celebró este miércoles 24 de septiembre sus 40 años con una acción inédita: levantar las barreras de los peajes en las principales autopistas de Córdoba y Buenos Aires durante la hora pico de la mañana, permitiendo que miles de autos circularan sin pagar. El gesto, concebido como una “metáfora viva”, buscó simbolizar el propósito de la compañía: eliminar barreras y dar acceso.

“Para este aniversario materializamos en una acción bien concreta lo que venimos haciendo hace cuatro décadas: levantar barreras y dar acceso a soluciones financieras, al crédito. Es un guiño a nuestra historia y una manera de agradecer a quienes nos eligen todos los días para gestionar su dinero, ahorrar, invertir o financiar sus proyectos”, señaló Silvana Jachevasky, Chief Marketing Officer de Naranja X.

La compañía, que ya cuenta con más de 9 millones de clientes y se posiciona entre las apps financieras más elegidas del país, atraviesa un proceso de expansión. Solo en el último año, más de 2 millones de personas accedieron a préstamos a través de la plataforma.

La evolución de su negocio se refleja en una red de 150.000 comercios adheridos, más de 16 millones de tarjetas emitidas, 10 millones de pagos con QR mensuales, más de 23 millones de “Frascos” de ahorro e inversión creados por usuarios, y 1.2 millones de clientes con seguros contratados 100% vía app.

Con un equipo de 2.600 colaboradores, dos centros de desarrollo en Córdoba y Buenos Aires y 112 sucursales en todo el país, la fintech celebra una historia que comenzó con las tarjetas de una tienda de deportes y hoy la posiciona como una de las empresas más relevantes del ecosistema financiero argentino.

La campaña “40 años levantando barreras” resume el espíritu de Naranja X: multiplicar las posibilidades de las personas cuando se eliminan los obstáculos.