La canasta de servicios públicos del AMBA pesa 14,6% en el salario

El ajuste en las tarifas de los servicios, que vienen con una suba superior a la inflación en los últimos meses, cobra cada vez mayor peso dentro de los ingresos familiares que todavía no recuperaron lo perdido en la era de Javier Milei. En medio de esta situación se aprobó la reforma del régimen de Zonas Frías, que modificará el mapa de los subsidios al gas natural.

Si bien la canasta de servicios públicos del AMBA bajó 7,3% en septiembre, acumula una suba de 55% en un año, muy por encima del 33% estimado para la inflación general del período. Un hogar promedio del AMBA gastó en septiembre $ 268.405 para cubrir sus necesidades de energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte, según el Reporte de Tarifas y Subsidios del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, de la Facultad de Ciencias Económica de la UBA.

El informe explicó que la baja mensual se debe a la electricidad y el gas natural, cuyas facturas cayeron 18,8% y 19,9% respectivamente al bajar el consumo estacional, lo que más que compensó los aumentos tarifarios del mes. El transporte fue la excepción: el gasto de las familias en boletos subió 2,4% en septiembre y explica el 47% del total de la canasta.

“El peso de la canasta de servicios públicos sobre el salario promedio registrado del AMBA llegó a 14,6% en septiembre. Con un ingreso medio, hoy alcanza para comprar 7,5 canastas de servicios, frente a las 8,9 que se podían adquirir un año atrás”, remarcó el estudio.

Zonas frías. Estos datos se conocen en medio de la aprobación de la reforma del régimen de Zonas Frías en el Congreso, que modificará el mapa de los subsidios al gas natural y dejará sin el beneficio automático a localidades de distintas provincias que habían sido incorporadas con la ampliación de 2021.

La provincia de Buenos Aires será uno de los territorios más alcanzados por el cambio: 94 municipios quedarán afuera del régimen general. En ese sentido, la diputada nacional Cecilia Moreau cuestionó hoy la restricción de los alcances del Régimen de Zona Fría y advirtió que la medida implicará un “tarifazo” en las boletas de gas para millones de hogares.

“Ya sea con la mano o con la cola en la silla, aportando al quórum, senadores y senadoras habilitaron un tarifazo en las boletas de gas restringiendo los alcances del Régimen de Zona Fría”, expresó la legisladora del Frente Renovador, Cecilia Moreau. También sostuvo que “millones de hogares” de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Juan, Mendoza, San Luis, Catamarca, Salta, La Rioja y otras regiones “van a volver a pagar la tarifa plena”.