Segunda mayor compra de argentinos por ahorro: US$ 2.500 M en agosto

El apetito dolarizador de los argentinos no frena. En agosto, los ahorristas minoristas compraron en términos US$ 2.463 millones, el segundo mayor monto del año. Así, en el acumulado del año el guarismo asciende a US$ 17.678 millones.

En cuanto a la cantidad de personas que operaron, en el séptimo mes del año, 1,7 millones de individuos compraron billetes por US$ 2.853 millones, mientras que unos 697 mil argentino vendieron por US$ 390 millones. Además, registraron egresos netos por transferencias de divisas sin fines específicos por US$ 469 millones.

“En cuanto a los usos y destinos de la salida neta de billetes y divisas sin fines específicos de agosto (unos US$ 2.600 millones), se estima que unos U$ 1.100 millones quedaron depositados en bancos locales y US$ 700 millones incrementaron la posición de activos externos, mientras que unos US$ 900 millones fueron utilizados para cubrir los gastos de ‘Servicios y otros corrientes’ realizados con tarjetas y otros débitos en cuentas”, señaló el el informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del BCRA.

En este contexto, el ritmo de compras del BCRA continuó desacelerando: adquirió apenas US$29 millones en el mercado oficial, frente a US$ 82 millones la semana pasada y US$ 42 millones la anterior. Al cierre de la semana hábil, el Central lleva adquiridos US$ 232 millones en lo que va de septiembre. Este número se posiciona por debajo del resto de los meses previos.

En el año, el BCRA lleva comprados US$ 14.327 millones en el MULC. Es decir, los argentinos adquirieron más divisas que la entidad monetaria.

A ese escenario se suma la mayor demanda por dolarización de carteras por parte de los argentinos, que suele incrementarse en los años electorales. Frente a esa dinámica, la máxima autoridad monetaria tendrá un test de fuego. Para tener un parámetro, si este año los ahorristas repiten en la segunda parte del año lo observado en el primer semestre, el saldo arrojaría más de US$ 24.000 millones.