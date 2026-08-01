La controladora de Solo Empanadas y Morita intenta no terminar en el horno libertario

La empresa Divaflo, controlante de las cadenas Solo Empanadas, Morita, Kiosco de Empanadas y Fábrica de Pizzas, inició un concurso preventivo de acreedores en un intento por evitar la quiebra. La decisión judicial encendió las alarmas entre proveedores, franquiciados y acreedores de un grupo que opera con más de 200 sucursales en todo el país y que ahora deberá negociar una salida a una delicada situación financiera.

La resolución fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 11 del Departamento Judicial de General San Martín, a cargo del juez Marcelo Escola. El expediente fijó el 14 de septiembre como fecha límite para que los acreedores verifiquen sus créditos, mientras que la audiencia informativa quedó programada para junio de 2027.

SanCor no logró acordar con acreedores y la Justicia decretó su quiebra

El concurso preventivo le permitirá a la compañía presentar una propuesta para reestructurar sus deudas y negociar con sus acreedores antes de llegar a una eventual quiebra. El período de exclusividad para alcanzar un acuerdo vencerá el 1° de julio de 2027. Si consigue las mayorías exigidas por la ley, podrá continuar operando; si no lo logra, el proceso podría avanzar hacia la liquidación judicial.

La preocupación también alcanza a los proveedores y franquiciados, que siguen de cerca la evolución del expediente. Aunque la documentación judicial no detalla cuántos locales franquiciados integran la red ni el impacto sobre los trabajadores, la incertidumbre creció entre quienes dependen de la actividad comercial de las distintas marcas.

Una deuda que supera los $3.845 millones

Según los últimos registros del Banco Central, Divaflo mantiene deudas con entidades financieras por más de $3.845 millones. A ese pasivo se suma un historial de 231 cheques rechazados por más de $1.032 millones, de los cuales solo uno fue regularizado.

La empresa concentra su producción en una planta ubicada en Villa Lynch, partido de San Martín, desde donde abastece a las distintas cadenas que integran el grupo. Ese esquema fue parte del modelo de expansión que impulsó durante los últimos años, pero hoy quedó condicionado por la crisis financiera.

Del crecimiento al concurso preventivo

El escenario actual contrasta con la estrategia de crecimiento que la compañía impulsó en 2017. En ese momento, Fábrica de Pizzas adquirió el 50% de Solo Empanadas con el objetivo de relanzar la marca y expandir su presencia mediante la apertura de nuevos locales propios y franquiciados.

Como parte de ese plan también incorporó el formato "Solo Segundos", orientado a la venta rápida de empanadas listas para retirar, y centralizó la producción en una planta de 4.000 metros cuadrados para abastecer toda la red.

Ahora, el futuro de Solo Empanadas, Morita y las demás marcas del grupo dependerá del resultado de las negociaciones con los acreedores. El concurso preventivo representa la última instancia para intentar ordenar las cuentas y evitar que una de las redes gastronómicas más conocidas del país termine en quiebra.

LB/AF