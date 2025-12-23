La cuenta corriente tuvo un déficit de US$ 1.518 millones en el tercer trimestre

La cuenta corriente de la balanza de pagos registró un déficit de US$ 1.581 millones en el tercer trimestre de 2025, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Este número redujo casi a la mitad el déficil del segundo trimestre 2025, cuando la cuenta corriente tuvo un déficit de US$ 3.016 millones. Sin embargo, contrasta con el superávit de US$ 891 millones observado en el mismo trimestre del año anterior.

El déficit se explicó por los saldos negativos en el ingreso primario de US$ 3.888 millones y en la balanza de servicios de US$ 2.554 millones, los que fueron parcialmente compensados por los saldos positivos obtenidos en el balance de bienes de US$ 4.348 millones y en el ingreso secundario de US$ 513 millones.

La actividad económica en octubre cayó 0,4% mensual, según el INDEC

La cuenta financiera registró un ingreso neto de capitales de US$ 2.149 millones; lo que fue producto de un incremento en la emisión neta de pasivos estimada en US$ 9.333 millones y un aumento en los activos financieros externos de US$ 7.184 millones. Esto representó una diferencia negativa de US$ 1.808 millones, frente al ingreso de capitales de US$ 342 millones estimado para igual trimestre del año anterior.

Pérdida de dólares de forma persistente

Desde el CEPEC comentaron que hasta 2024, la cuenta corriente acumulaba un superávit US$ 5.701 millones sumando los 4 trimestres del año). "En 2025 el escenario se revierte con fuerza" ya que se registraron déficits de US$ 5.637 millones, US$ 2.774 millones US$ 1.581 millones en el primero, segundo y tercer trimestre, respectivamente.

"Es decir, en solo 9 meses se pasa de ganar dólares a perderlos de forma persistente, confirmando un giro intertemporal de flujos".

Agregaron que: "El factor que explica el cambio de tendencia es Servicios: en 2024 el déficit era moderado y financiable con comercio, pero en 2025 se acelera el drenaje. En el tercer trimestre 2025 el saldo de servicios fue –US$ 2.554 M, casi US$ 1.000 M peor que 2024 , impulsado por más turismo al exterior y mayores costos de transporte/logística.

Para finalizar, desde la consultora destacaron: "El 2025 confirma que la restricción externa vuela por la cuenta de servicios, no por comercio productivo. El nuevo régimen del BCRA es correcto para evitar atraso real y acumular reservas, pero su sostenibilidad dependerá de recuperar competitividad de flujos y oferta neta de dólares".

FN