La actividad energética cayó 0,2% interanual en el tercer trimestre, según el INDEC

La actividad energética mostró un leve retroceso en el tercer trimestre (julio-septiembre) del 2025 con respecto al mismo período del año anterior. Sin embargo, mejoró en el corto plazo: subió en la medición respecto del trimestre anterior.

El índice sintético de energía (ISE) cayó 0,2% y aumentó 1,8% en la variación interanual e intertrimestral, respectivamente, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En el sector de electricidad, la generación neta de energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional —que no incluye la generación utilizada como insumo en el proceso de producción de las centrales eléctricas— mostró en el tercer trimestre de 2025 una baja de 1,6% respecto a igual período del año anterior. Esto se vio afectado principalmente por una menor generación térmica, según destacó el organismo.

En el sector mantienen opiniones opuestas de cara al cuarto y último trimestre: 50% de las firmas prevé que la demanda interna aumentará, mientras el otro 50% estima que no variará. Respecto a las exportaciones, el 16,7% espera que sus envíos al exterior no variarán, y el resto (83,3%) no prevé exportar.

Sector gasífero

El gas distribuido, que no incluye lo entregado a las centrales eléctricas, registró una disminución de 3,4% en el tercer trimestre de 2025 respecto a igual período de 2024, debido principalmente a un menor volumen de gas a usuarios industriales y domiciliarios.

En cuanto a las expectativas para el cuarto trimestre de 2025 el 91,7% de las firmas consultadas prevé que la demanda interna no variará y 8,3% considera que aumentará con respecto al año pasado

Con respecto a las exportaciones, 16,7% de las firmas considera que las ventas externas no variarán, 8,3% considera que aumentarán y 75,0% no prevé exportar en el mencionado trimestre.

Petróleo

Los derivados del petróleo en su conjunto tuvieron una suba interanual de 4,4% en el tercer trimestre de 2025.

La principal incidencia positiva se verifica en gasoil neto de centrales eléctricas. Consultadas acerca de sus expectativas para el cuarto trimestre de 2025, en comparación con igual período del año pasado, 45,5% de las firmas estima que la demanda local de sus productos disminuirá, 36,3% considera que no variará y 18,2% prevé que aumentará.

Con respecto a las exportaciones, 36,4% estima que sus envíos al exterior disminuirán, 27,2% considera que no variarán, 9,1% considera que aumentarán y 27,3% de las empresas pertenecientes al sector prevé no exportar. El INDEC informó que hubo un alza del 7,9% en el total de energía autogenerada en la minería y en la industria manufacturera.

Este aumento se explica como consecuencia de la suba en la energía despachada al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), de 3,8%, y la destinada para autoconsumo, de 9,1%. En contraste, la energía cogenerada dentro de la industria cayó 2,9% interanual.

En la medición de los biocombustibles se observó una baja en la producción de biodiésel (-9,6%) mientras el bioetanol subió en la comparación interanual (5,3%). Con respecto al primero, los despachos al mercado interno en toneladas mostraron una caída de 28,4%; las exportaciones, una disminución de 3,7%.

En cuanto al segundo, el aumento se dio como consecuencia de que la producción de bioetanol de caña registró una suba de 3% y la producción de bioetanol de maíz del 7,7%. Los despachos al mercado interno de bioetanol presentaron un aumento de 4,1%.

