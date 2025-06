Sumándose a la estrategia del Gobierno para potenciar la recirculación de los "dólares del colchón" que muchos argentinos se niegan, por temor, a blanquear, la Unidad de Información Financiera (UIF) publicó este miércoles 4 de junio una resolución que eleva los umbrales para el reporte de información sobre operaciones con dinero en efectivo, especialmente autos e inmuebles.

Esta decisión cae dentro del plan de “Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, que busca sumar el dinero no declarado al circuito económico tradicional.

El texto comienza hablando del “aumento del Umbral de depósitos bancarios en efectivo” y luego explica: “Se incrementó el umbral de depósitos bancarios en efectivo sin identificación del depositante, desde 20 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) hacia 40 Salarios equivalentes a aproximadamente U$S10.000”.

A continuación, habla del “aumento de los umbrales del Registro de La Propiedad Automotor y eliminación de la certificación contable para la compra de rodados”, y detalla que “se aumentó el umbral desde $60.000.000 hacia $115.000.000, equivalentes a aproximadamente U$S100.000, luego de lo cual se requerirá documentación respaldatoria. Además, se eliminó la certificación contable y se estableció su reemplazo por Declaraciones Juradas de Origen y Licitud de Fondos”.

Finalmente se refiere al “aumento del umbral de los reportes sistemáticos de Escribanos y del Registro de la Propiedad Inmueble”, explicando que “se aumentó el umbral de 700 SMVM a 750 Salarios, equivalentes aproximadamente a U$S200.000 luego de lo cual se reportará sistemáticamente a la UIF”.

La necesidad de dólares del Gobierno

En diálogo con Canal E, Gastón Alonso, economista y exintegrante del equipo económico de Alberto Fernández, explicó: “Este es un modelo que requiere dólares que hoy no se están generando de forma natural”.

Desde el blanqueo hasta los préstamos puente y la ayuda del FMI, el experto detalló una serie de ingresos extraordinarios que “sirvieron para sostener el esquema, pero no resuelven el problema estructural”. “Argentina está cara en dólares, y eso impide acumular reservas. El Gobierno está invirtiendo la secuencia de los hechos: promete dólares futuros para sostener el presente”, agregó.

Alonso advirtió: “Es esperable que después de octubre haya correcciones, porque este tipo de cambio no es sostenible. Una inflación controlada no sirve si las empresas no venden, no cobran y deben despedir gente”.

