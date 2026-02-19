Las ofertas para comprar la operación de Carrefour en Argentina no convencieron a los accionistas de la compañía y, por ahora, quedó en suspenso.

En conferencia con inversores, el chairman y CEO global de la compañía, Alexandre Bompard, se refirió al proceso que inició en 2025 la casa matriz del supermercado en París, cuando contrató a Deutsche Bank para activar la búsqueda de compradores para sus 700 sucursales y su banco en Argentina, como parte de una revisión regional.

"El Grupo confirma su reorientación hacia tres mercados clave: Francia, España y Brasil, donde ocupamos posiciones de liderazgo y el mayor potencial de creación de valor", declaró Bompard.

Con respecto al desprendimiento de las operaciones en Bélgica, Polonia, Argentina que habían encarado en 2025, Bompard comentó que "las ofertas que hemos recibido no reflejan el potencial de creación de valor que tienen. Por lo tanto, la prioridad en ellos es mejorar la actividad operativa”, afirmó.

“Tendremos una visión muy dinámica de los activos. Eso significa que no hay puertas cerradas, pero la prioridad para los equipos en esos países es realmente mejorar la operación, potenciar nuestra creación de valor y fortalecerla, y luego veremos qué sucede en el futuro”, explicó.

Alexandre Bompard, CEO de Carrefour.

La operación en Argentina

El candidato favorito en Argentina era Francisco De Narváez, dueño de Changomas, que en noviembre presentó una oferta por alrededor de US$ 1.000 millones para conservar la marca francesa.

Lo hizo junto con L. Catterton, fondo de inversión privado más grande del mundo, del que ya es socio en Argentina en Rapsodia, Caro Cuore y Baby Cottons.

La venta de los súper apuntaba a firmarse antes de fin de 2025, con el cierre formal a inicios de 2026. En tanto, la transferencia del banco podía demorar por la autorización del Banco Central, al tratarse de dos contratos por separado. Pero las semanas avanzaron y no hubo novedades.

En los últimos días, en la industria destacaban que los franceses no están dispuestos a salir del negocio en cualquier condición. Sus resultados financieros del cuarto trimestre de 2025 arrojaron ventas totales por 24.300 millones de euros, que aumentaron 1,6%.

