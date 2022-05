Las criptomonedas se recuperan e igualan valores previos a la caída de Terra

El mercado de las criptomonedas cotiza al alza en la mayoría de sus principales activos este martes por segundo día consecutivo. Por primera vez desde la crisis desatada en el mercado cripto por el derrumbe de Terra, Bitcoin supera los US$31.000 y Ethereum se encuentra cerca de alcanzar los US$2.000.

Según datos de CoinMarketCap, la capitalización del mercado se sitúa en torno a los 1,25 billones de dólares, un 4,43% más que este lunes.

El Bitcoin, la criptodivisa de mayor capitalización del mercado, aumentó un 3,1% durante el último día para colocarse por encima de los US$31.000. Ethereum, por su parte, tuvo un rendimiento similar, registrando una subida del 3,7% en las últimas 24 horas que dejó al activo con una cotización por encima de los US$1.900.

El rendimiento del Bitcoin, a nivel semanal, también es positivo, con su precio aumentando un 8%, mientras que Ether presenta un rendimiento neutro del 0,64% por encima de su valor durante la semana pasada.

En cuanto al resto del mercado, las principales divisas encriptadas siguen la performance del Bitcoin y Ethereum. El rendimiento más destacado corresponde a Cardano, que sube en torno a un 25% llevando su pecho a los US$ 0,64.

Binance Coin cotiza U$S 319,72 (1,21% arriba); Tether, presenta una pequeña suba de 0,01% cotizando a U$S 0.99; Solana, por su parte, sube 0,52% llevando su precio a U$S 46,50; XRP escala un 5% y se ubica en los U$S 0,42; Avalanche, pierde 0,61% y cotiza a U$S 26,86; Polkadot sube 1,42% ubicándose en los U$S 10,31; mientras que Dogecoin tiene un alza de 1,58% para cotizar a U$S 0,09.

En tanto, el índice Fear & Greed (Miedo y Avaricia) del Bitcoin se ubica en 16 puntos, lo que significa que aún se mantiene en el rango de tendencia al miedo extremo, lo que genera incertidumbre sobre la estabilidad del mercado

No obstante, las expectativas son buenas, sin embargo, los expertos apuntan a que la recuperación puede comenzar a ser estable, aunque en el caso del Bitcoin, para ver alzas consistentes, la cripto tiene que superar los US$35.000.

SE / LR