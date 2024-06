Aumento de expensas: por qué subieron muy por encima de la inflación en mayo

El bolsillo de inquilinos y propietarios se resintió por igual con el fuerte incremento de las expensas en mayo: aumentaron 26% y superaron en 21,8 puntos porcentuales al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo mes.

El dato surge de un relevamiento realizado por la plataforma Octopus PropTech, que registró un acumulado de 67,54% en 2024. En este caso, el alza quedó por debajo de la inflación de igual período y según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), acumuló 71,9%.

"El valor promedio de mayo de las expensas para los hogares fue de $111.620. Estas cifras reflejan el promedio de todos los gastos del consorcio: salarios, abono de servicios, compras, servicios públicos, seguridad, limpieza, mantenimiento, honorarios profesionales, entre otros costos", remarcó el informe privado.

Los factores que explican la suba de expensas

Mayo presenta una particularidad: la mayoría de los consorcios comienzan a recaudar para poder hacer frente al aguinaldo de los encargados. "Por esta razón, se observa una variación de abril a mayo de un 59,37% en el valor. Esto hace que el peso del salario de los encargados dentro de la expensa se eleve al 30,92%", destacó el análisis.

En tal sentido, el CEO de la firma, Nicolás Baccigalupo, sostuvo que "dentro de los gastos que componen las expensas de un consorcio, el gasto principal que históricamente se actualiza inexorablemente en línea con la inflación es el salario de los encargados".

"Tienen un sindicato muy fuerte (SUTERH); es de los más fuertes del país. Entonces, es el rubro que más rápido se actualiza si lo comparamos con otros rubros o proveedores como los honorarios de la administración, un plomero, un gasista, la empresa de fumigación, entre otros. Estos últimos son rubros fácilmente reemplazables, por lo que el poder de negociación que tienen es bastante bajo", agregó.

Por otra parte, Baccigalupo sostuvo que en 2024 tuvo lugar una situación particular: en febrero el gremio de los encargados “informó una nueva escala salarial con un ajuste que no fue publicada en Boletín Oficial, por ende, no fue homologada correctamente".

"En marzo sucedió lo mismo y recién a mediados de abril se publicó y quedó oficializada, con ajustes retroactivos a febrero y marzo. El impacto de aguinaldos, sumado a las actualizaciones previamente mencionadas hacen que veamos un notable ajuste en las expensas de mayo, a contramano de la caída de la inflación", detalló.

El impacto de las tarifas en las expensas

Entre los gastos que componen las expensas, el rubro 2 corresponde a los servicios públicos como agua, gas y luz. En la actualidad el peso de las tarifas se ubica en 10,65% del total de las erogaciones que tienen los consorcios de los edificios en todo el país.

“La suba de servicios se refleja en algunos consorcios, pero no ha terminado de impactar y de hecho, va a seguir subiendo todos los meses", anticipó el directivo de Octopus PropTech respecto de la decisión del equipo económico de postergar parte de la recomposición tarifaria en mayo.

"En primer lugar, porque desde el Gobierno se planteó una estrategia de suba escalonada, primero se subieron los servicios al sector N1, de mayores ingresos y luego se irá aumentando N2 y N3, ingresos medios y bajos. En mayo vemos un crecimiento de casi el 50% comparado a los valores de abril y creemos que la tendencia va a seguir creciendo", concluyó el experto.

MFN