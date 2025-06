Los ahorristas compraron US$ 4.310 M en 45 días

Desde la salida del cepo para las personas físicas a mediados de abril, la demanda de dólares de los ahorristas fue de US$ 4.310 millones. Se consolidó como otra canilla de salida de divisas, además de las importaciones y el turismo.

Así se desprende del informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central (BCRA) correspondiente a abril y mayo. En concreto, el guarismo fue de US$ 2.048 millones y US$ 2.262 millones en el cuarto y quinto mes, respectivamente. La venta de divisas de personas fue de US$ 419 millones en ambos meses, por lo que el saldo neto resultó en US$ 3.892 millones.

Los argentinos demandan más dólares en un contexto de año electoral y sin cepo. A este ritmo, serían US$ 2.000 millones mensuales. Si la dinámica continúa se llegaría a octubre con una salida extra de US$ 6.000 millones y a diciembre el rojo sumaría US$ 14.000 millones. Así, se cerraría el año con una compra en el mercado cambiario por US$ 18.000 millones.

Según la consultora Audemus en 2017, un año electoral de medio término también y sin restricciones cambiarias, los datos de lo que se vendía y compraba para dólar ahorro fue de US$ 20.000 millones. Como para tener un parámetro de una futura posible demanda dolarizadora de carteras de ahorristas.

De esta manera, se pone más presión a la salida de dólares. La balanza de pagos del Indec arrojó un fuerte desequilibrio para el primer trimestre, con un déficit de la cuenta corriente de US$ 5.191 millones. La principal pregunta que surge es si esta dinámica es sostenible. El Gobierno cree que sí. En la mirada de los analistas, el optimismo del equipo económico posa sobre los dólares que aportarán Vaca Muerta y la minería, más la entrada de capitales vía cuenta financiera, serán más que suficientes para financiar la demanda total de divisas y así no habría ningún tipo de problema en mantener el nivel actual del tipo de cambio real.

Algunos economistas plantean algunas dudas. “En primer lugar, el salto exportador es una realidad, pero i) falta para que se materialice el crecimiento importante, y ii) podría no ser suficiente. En segunda instancia, si bien es de esperar que la Argentina retome el acceso a los mercados internacionales, la necesidad de dólares en los próximos años será muy alta, con lo cual el aluvión de capitales debería ser notable; no solo por lo que se demandará vía Cuenta Capital sino también por Cuenta Financiera (vencimientos altos en moneda extranjera, atesoramiento privado)”, remarcó la consultora Invecq en un informe.

De acuerdo al exviceministro de Economía, Haroldo Montagú, el mercado ya descuenta que difícilmente se mantenga la estabilidad cambiaria. “El día lunes se confirmó que el Gobierno está interviniendo con fuerza en el mercado de dólar futuro. Esto, si bien no implica un desembolso de reservas, sí genera un pasivo monetario contingente: con una posición vendida de US$ 1.946 millones, un aumento de $ 100 en promedio en la cotización de los futuros implica la emisión de casi $ 200 mil millones sin respaldo, que podrían retroalimentar la presión cambiaria”, señaló el economista de Vectorial.

“La proximidad de vencimientos en moneda extranjera, la ausencia de fuentes genuinas de financiamiento en dólares, la falta de acumulación de reservas por parte del BCRA, las intervenciones en el mercado de dólar futuro y un riesgo país persistentemente elevado conforman un conjunto de factores objetivos que podrían reactivar dinámicas de inestabilidad macroeconómica”, comentó Martín Pollera, del Grupo Atenas.

En este contexto, los inversores comienzan a mirar de cerca las reservas del Banco Central. Si bien hoy la entidad monetaria cuenta con poder de fuego, las arcas fueron robustecidas vía endeudamiento. La necesidad de engrosar vía dólares genuinos se vuelve cada vez más necesaria, ante un incremento de la demanda de divisas por ahorro, importaciones y turismo. Esto se agrava en el segundo semestre, que estacionalmente no cuenta con la liquidación del agro, y de cara al fuerte perfil de vencimientos de deuda del año que viene, donde vencen US$ 9.000 millones en concepto de intereses y el equipo económico no puede eludir.