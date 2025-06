Los dólares colchón no se tocan: 5 de cada 10 argentinos le dicen ‘no’ al pedido del Gobierno

En Argentina, el bolsillo sigue siendo el órgano más sensible. Así lo demuestra el reciente informe de la consultora Zuban Córdoba, que analiza la relación de la ciudadanía con sus ahorros en dólares, las políticas económicas del gobierno y la percepción del sistema democrático.

El estudio, basado en una muestra representativa de 1.500 personas mayores de 16 años, arroja datos que reflejan con crudeza el clima social y económico del país. Sólo un 19,9% de los encuestados afirma tener dólares ahorrados, una cifra que pone en evidencia la limitada capacidad de ahorro en la sociedad argentina, acentuada en los últimos años por la inestabilidad económica. Entre quienes poseen esos ahorros, apenas un 12,2% está dispuesto a blanquearlos conforme al nuevo régimen impulsado por el gobierno nacional. “El fenómeno del ‘dólar colchón‘ es sin dudas algo reservado para las clases medias altas y altas», indicó el estudio, según destaca la revista de negocios Punto a Punto.

Más aún, un 55% de los ahorristas rechaza de plano la idea de gastar esos dólares solo porque lo solicita el Ejecutivo. De los pocos que tienen ahorro en dólares, y que no tienen pensado blanquearlos, fueron consultados sobre qué piensan hacer con el dinero y 45,7% aseguró que continuará ahorrando y guardando dichos dólares, mientras que un 9,5% afirmó que los utilizará para llegar a fin de mes y otro 8,8% que los reserva para las vacaciones.

Este contexto, el cual arrojó porcentajes escuetos considerando que el nuevo blanqueo es un punto central del programa económico del Ejecutivo, se agrava si se toma en cuenta que un 57,8% de los ahorristas se niega a gastar sus ahorros sólo por pedido del Gobierno.

“‘Mis dólares, mi decisión’, parece ser la respuesta cruda de los argentinos ante el pedido gubernamental de utilizar los ahorros para ‘remonetizar’ la economía. Como siempre, el órgano más sensible (el bolsillo) no entiende de ideologías».

El desgaste de la democracia y la política

Pero el informe no se limita a la economía. También analiza la relación de la ciudadanía con el sistema democrático y el ejercicio del voto. En un clima de desconfianza institucional, el 43% señala que la única motivación real para asistir a las urnas es la certeza de que su voto puede generar un cambio. A la inversa, un 25% menciona la falta de confianza en los candidatos como principal razón para no votar, seguido por la desconfianza en el sistema electoral (17,7%) y la sensación de que el voto no tiene impacto real (17,5%).

Especialmente entre los jóvenes de 16 a 30 años, el “cansancio electoral” gana terreno como un factor de desmotivación, ubicándose en el tercer lugar con un 17,7%. Este hartazgo también se refleja en las diferencias entre quienes votaron a Javier Milei o a Sergio Massa en el último balotaje: para los primeros, el agotamiento por la cantidad de elecciones es un motivo relevante para no asistir a las urnas, mientras que para los segundos, ese mismo factor tiene escasa incidencia.

Paradójicamente, pese a las críticas y la desilusión con el sistema político, el 65% de los encuestados sostiene que el voto debe seguir siendo obligatorio en la Argentina. Un dato que sugiere que, más allá del desencanto, la democracia aún mantiene un lugar central en la cultura cívica del país.

El informe de Zuban Córdoba deja entrever una Argentina fragmentada y desconfiada, donde los ahorros son resguardados con celo y el voto ya no se vive como un acto de transformación colectiva. En este panorama, el principal desafío para la dirigencia política no es sólo económico, sino simbólico: reconstruir el vínculo con una ciudadanía que, hoy más que nunca, se siente sola con sus decisiones —y con sus dólares—.