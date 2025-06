El economista Roberto Cachanosky sostuvo que "si la gente llega a usar los dólares del colchón, no va a ser para incrementar el consumo interno como quiere (el ministro de Economía) (Luis) Caputo".

"Esos dólares se van a ir a viajes al exterior y compras de bienes en el exterior, por la sencilla razón que el tipo de cambio está artificialmente atrasado", agregó en una publicación de la red social "X".

"Tus dólares, tu decisión van a servir, en todo caso, para estimular la economía de Estados Unidos y la de Chile, aclarando que estoy totalmente a favor de la apertura de la economía", concluyó en su mensaje Cachanovsky.

Dólares en el colchón

Una encuesta de Zuban Córdoba realizada entre 1.500 personas, mayores de 16 años, reveló que un 19,9% de los encuestados admiten tener dólares ahorrados, y de estos sólo el 12,2% estaría dispuesto a blanquearlos de acuerdo al nuevo régimen que impulsa la administración de Javier Milei.

Según el estudio "el fenómeno del ´dólar colchón´ es sin dudas algo reservado para las clases medias altas y altas".

Un 57,8% de los consultados está de acuerdo con la frase "Lo último que se me ocurre es gastar los dólares porque Milei y su gobierno me lo piden" contra un 36,6% que está en desacuerdo y un 5,6% que no sabe.

A los pocos encuestados que poseen dólares ahorrados y que no quieren blanquearlos, les preguntaron qué piensan hacer con ese dinero y el 45,7% afirmó que seguirá ahorrando y guardando esa moneda extranjera, mientras que un 9,5% aseguró que los usará para llegar a fin de mes y otro 8,8% los tiene reservados para salir de vacaciones.