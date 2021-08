Los inversores huyen del Peso y siguen buscando refugio en los dólares

Los extranjeros no vienen a invertir y los argentinos se rajan, esa es la conclusión del balance cambiario de Argentina. La soja nos salvó en la primera parte del año, el FMI nos ayuda enviándonos fondos. Nada es para siempre, nos siguen faltando dólares, sobran pesos, los inversores huyen del peso y buscan refugio en dólares.

Respecto del dólar, este año la economía argentina se vio fuertemente favorecida por las condiciones internacionales y la ayuda del FMI. Los altos precios internacionales de los productos que exportamos le aportaron a la Argentina unos U$S 4.206 millones adicionales, y el FMI le distribuirá Derechos Especiales de Giro por un total de U$S 4.353 millones.

Argentina vio cómo, desde el cielo, le llovieron U$S 8.559 millones.

Preocupa la bajante del río Paraná, que ya alcanzó un mínimo histórico

Parece una llovizna. Lo que sucede es que Argentina no genera dólares y, por otro lado, ve cómo huyen del país empresas y capital financiero.

Paso a mostrar la evolución de los últimos 12 meses del balance cambiario.

La balanza comercial le aportó U$S 13.413 millones, esto se explica por la soja (Dios es argentino) que, en el peor momento de las reservas argentinas, nos aportó muchísimos dólares. La contracara de este gran ingreso es el egreso de U$S 7.480 millones en carácter de préstamos financieros.

Con qué brecha y cuántas reservas se llega a la elección

Por su parte, la inversión extranjera directa es mínima, ingresan U$S 747 millones, la balanza de turismo sigue siendo negativa a pesar de que estamos con los cielos cerrados, los argentinos siguen llevando dinero al exterior por U$S 1.479 millones, y lo que pagamos de intereses suma U$S 2.868 millones.

En conclusión, no tenemos financiamiento externo y no somos atractivos para nuevas inversiones, esto ha invitado a que muchos argentinos emigren con sus tenencias al exterior, a pesar de que la estructura tributaria Argentina castiga al que emigra con sus tenencias en dólares fuera del país.

Cabe imaginarse la desconfianza, que ante una mayor tasa impositiva se van igual.

Desarmar una empresa en cualquier país del mundo es costosísimo, de Argentina se van igual. Este balance cambiario será difícil de contener a futuro si el precio de la soja baja, quedan muchas alternativas, buscar otro punto de equilibrio para el tipo de cambio o bien seguir interviniendo al mercado, lo que traerá como consecuencia un dólar informal cada vez más separado del oficial.

Evolución del mercado cambiario

Ingreso de dólares últimos 12 meses (U$S 144 millones)

Balanza comercial U$S 13.413 millones

Inversión extranjera directa U$S 747 millones

Préstamos financieros (U$S 7.480 millones)

Balanza de turismo (U$S 1.609 millones)

Formación Activos Externos (U$S 1.479 millones)

Intereses (U$S 2.868 millones)

Otros (U$S 873 millones)

* Consultor económico y asesor.