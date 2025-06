Los pasajes en avión a Brasil podrían aumentar 25% en 2026 por una reforma tributaria

Por una reforma tributaria, los pasajes de avión a Brasil podrían encarecerse más del 25%, de acuerdo con estimaciones de las compañías.

A partir de 2026, se implementará un nuevo esquema de Impuesto al Valor Agregado (IVA) dual, que incluye la Contribución sobre Bienes y Servicios (CBS) a nivel federal y el Impuesto sobre Bienes y Servicios (IBS) para estados y municipios.

Actualmente, las tarifas aéreas nacionales brasileñas están gravadas con un 9% y se prevé que la tasa aumente hasta 27%. Por su parte, los pasajes internacionales, que actualmente están exentos de impuestos, también pasarían a estar sujetos al tipo impositivo completo con la nueva normativa.

A ello se le suma un aumento en el Impuesto sobre las Operaciones Financieras (IOF), lo que incrementaría más los costos para las aerolíneas.

Desde la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) estiman que, con una tasa impositiva del 26,5%, el precio promedio de los vuelos nacionales en Brasil aumentaría de US$ 130 a US$ 160, mientras que el precio promedio de los vuelos internacionales pasaría de US$ 740 a US$ 935.

Aerolíneas en alerta

Peter Cerdá, vicepresidente regional para las Américas de IATA, afirmó que “mi mayor preocupación en Brasil es que el gobierno quiere más competencia y precios más bajos, pero no está dispuesto a ayudarnos a reducir costos”, en declaraciones al medio brasileño Valor.

“La industria ha estado trabajando para ser más eficiente, pero el gobierno debe hacer su parte. Brasil se ha convertido en un país con muchas barreras que superar”, agregó.

En su cuenta de Linkedin, el CEO de LATAM Airlines Brasil, Jerome Cadier, elogió la aprobación de la reforma tributaria el año pasado, aunque “algunas de las decisiones tomadas tendrán un enorme impacto en la aviación, pues estamos yendo en contramano del resto del mundo, literalmente”.

“A pesar de lo que se ha dicho, para el sector la reforma implica un aumento brutal de impuestos. Y cuando digo ‘sector’ parece que quienes van a pagar el impuesto son las aerolíneas. Pero no son ellas. Ellas simplemente trasladan el impuesto a los pasajeros. Sí, ¡volar será aproximadamente un 25% más caro!”.

