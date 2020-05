Guzmán a bonistas: "Si nos traen una propuesta sustentable, la tendremos en cuenta"

por Patricia Valli

Ahora como ministro de Economía, Martín Guzmán volvió a la Universidad de Columbia, aunque de forma remota, para participar de un seminario sobre la deuda argentina junto a los economistas Jeffrey Sachs y el cordobés Martín Uribe. En un zoom con más de mil participantes, confirmó que ya hubo adherentes a la oferta de canje de deuda y que esperan contrapropuestas. "Si escucháramos de los acreedores que hay otra combinación, que siga manteniendo la sustentabilidad, haríamos cambios", señaló.

"No importa tanto cuáles son los cambios sino que sea sustentable", admitió. El viernes vence el plazo oficial para aceptar la propuesta. Hoy Alberto Fernández ratificó la fecha pero ambas partes saben que podría extenderse si lo que falta es un poco más de tiempo para llegar a buen puerto.

“Necesitamos más colaboración de los acreedores. Vamos a seguir negociando para poder llegar a un acuerdo", agregó en la ronda de preguntas. El seminario fue organizado por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia y moderado por Victoria Murillo.

El presidente metió presión a los bonistas por el canje: "La fecha es el ocho"

Guzmán explicó cómo llegó a la Argentina a la negociación y mostró los números que el ministerio de Economía difundió ayer: una caída de 6,5% para este año, con la previsión de un rebote el año que viene. También prevé déficit fiscal del 3% y asistencia del Tesoro. Pero a eso se sumaron los datos del dólar. Según Economía, el dólar llegará a $ 85 en 2020 y será de US$ 114 en 2021, en un escenario donde sólo sigue la inflación. En el mercado local, en tanto, el dólar paralelo superaba un nuevo récord con $ 122.

"La deuda era insostenible, no se podía financiar y no se podía pagar", aseguró Guzmán al explicar por qué se decidió presentar una reestructuración por US$ 65 mil a los acreedores privados, más una renegociación con el Club de París y el Fondo Monetario Internacional.

El seminario "Argentina, entre el Covid-19 y la crisis de deuda soberana", incluyó los efecto del coronavirus en la economía local. "Por el mal estado del sistema de salud se tomó la decisión de una cuarentena fuerte", reconoció. Y relató que ante la caída de ingresos y producción, se tomó la decisión de proteger a los más vulnerables y el capital de las empresas "para el que shock no persista terminado el coronavirus".

En los primeros 10 días de cuarentena, la industria cayó 17% y la construcción 47%

Frente al gasto para hacer frente a la caída de actividad y aumento de la pobreza, el funcionario aseguró que "hay un compromiso con la consolidación fiscal pero tiene que ser en un esquema que sea sustentable" para el país. Y recordó como lo hizo en discursos anteriores que el Gobierno de Mauricio Macri "generó un ajuste de 5,4% del PBI que generó un deterioro de la capacidad del Estado de la que ahora se ven las consecuencias".

Consultado por la emisión monetaria, el titular del Palacio de Hacienda reconoció que hay una masa que todavía no se está gastando y anticipó que habrá esterilización de pesos contra la inflación.

Para el economista de la escuela de Chicago, Martín Uribe, también profesor en Columbia, la quita de capital de la oferta argentina debería negociarse. Y consideró que el problema es que las tasas se vinculan al crecimiento argentino.

Del otro lado, Jeffrey Sachs, que firmó hoy una carta junto a Joseph Stiglitz, Thomas Piketty y Carmen Reinhart, entre otro centenar de economistas, para reclamar una solución sustentable al problema de la deuda Argentina, apoyó los términos de la oferta. Para Sachs también hay cuestiones que pueden negociarse, pero cuestionó los planteos de los bonistas por buscar altas tasas de rentabilidad en un mundo donde los rendimientos en dólares son cercanos a cero. "De dónde sacan que hay un recorte grande? Manejan una tasa de salida de 10% o más que es ridículo", reclamó. Y advirtió que puede haber una crisis financiera como segunda ola del Covid-19.

Guzmán le agradeció -como había hecho unas horas antes en Twitter- por firmar la carta de apoyo, que fue publicada por Project Syndicate en su versión original con todas las firmas.