Martín Guzmán no le paga el Club de París pero sigue negociando

por Patricia Valli

Después de días de silencio oficial sobre el pago de la deuda con el Club de París, que vence hoy, el ministro de Economía, Martín Guzmán, reconoció que no se pagará. En abril había pedido postergar el pago hasta 2021 pero sin respuesta oficial del organismo.

Hoy vencían US$ 2.100 millones, que en una carta enviada a la SEC, la comisión de valores de Estados Unidos el mes pasado, el Gobierno pidió postergar por un año. No hubo pronunciamientos pero la negociación está en marcha. “Estamos en negociaciones para reprogramar la deuda del Club de París. No pagaremos”, aseguró el funcionario. “El Club de París ha sido receptivo y el proceso está en curso”, agregó en una entrevista con la agencia Reuters.

El presidente Alberto Fernández mantuvo conversaciones con la canciller de Alemania Angela Merkel donde reforzó el pedido de colaboración para postergar el vencimiento y ayer también habló con el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, quien le anticipó su apoyo en la negociación con el Club de acreedores y en el proceso general de reestructuración de deuda con los acreedores del exterior.

El Club de Paris y los acreedores privados analizan postergar deudas

La semana pasada el grupo de países y el Instituto Internacional de Finanzas, junto con acreedores privados, emitieron un comunicado donde señalan que estudian postergar vencimientos de deuda de los países más desfavorecidos, como parte de un pedido del G20. Economistas internacionales como Joseph Stiglitz, Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart, entre otros, abogan porque las suspensiones lleguen también a los países emergentes y en desarrollo.

Por otra parte, Guzmán agregó que las conversaciones con el FMI sobre un nuevo acuerdo "son constructivas". El objetivo es reemplazar una línea de crédito por US$ 57.000 millones, acordada durante el gobierno de Mauricio Macri por Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger, ex Hacienda y BCRA, respectivamente.

Sobre la negociación con los bonistas privados, este viernes vence la oferta de canje de deuda que presentó la Argentina, aunque puede prorrogarse. Guzmán no cerró la puerta a un acuerdo: “Algunos acreedores ya están expresando su conformidad con la oferta y hay tiempo para acordar una resolución sostenible con el resto de nuestros acreedores”.

MC