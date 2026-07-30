jueves 30 de julio de 2026
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Milei presenta por cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El Presidente da a conocer el proyecto con el que el Gobierno busca modificar el funcionamiento y los objetivos de la autoridad monetaria. La iniciativa deberá ser debatida en el Congreso.

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El presidente de la Nación, Javier Milei, brinda una cadena nacional para presentar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una de las iniciativas económicas que el Gobierno considera centrales para consolidar su programa y establecer nuevas reglas para el funcionamiento de la autoridad monetaria.

Según adelantó el vocero presidencial, Adrián Ravier, la iniciativa se estructurará sobre cinco ejes: establecer como función central del BCRA la preservación del valor de la moneda; prohibir el financiamiento del Tesoro mediante adelantos transitorios y Letras Intransferibles; reforzar la estabilidad de sus autoridades; restringir la distribución de utilidades de la entidad; y endurecer las responsabilidades y sanciones para los funcionarios que utilicen la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal.

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