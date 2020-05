No esperan una ola de juicios mientras sigue la negociación con los bonistas

El exdirector argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) Héctor Torres restó importancia al vencimiento del período de gracia para pagar US$ 503 millones de la deuda al señalar que "implica un default normal" pero "no va a generar una ola de juicios porque los acreedores están de acuerdo con esperar unos días más de negociación".

"No es poco común que en este tipo de negociaciones en la cual hay dos partes enfrentadas para el reloj y decir 'vamos a seguir un poco más porque estamos haciendo algún progreso, aunque todavía no nos ponemos de acuerdo'", sostuvo Torres en declaraciones este viernes a radio AM 750.

De esta forma, hizo referencia a la decisión del Ministerio de Economía de extender hasta el 2 de junio el plazo para renegociar los US$ 66.300 millones de títulos de deuda emitidos bajo legislación extranjera, con el objetivo de continuar el diálogo con los acreedores.

Torres, que fue representante argentino en el FMI desde 2004 a 2008 y entre 2016 y 2017, agregó que "en eso está el Gobierno y esperemos que se llegue a un acuerdo que podamos cumplir".

"El grado de incertidumbre que hay en el mundo nunca fue tan grande y la Argentina no va a ser el único país con problemas, con lo cual cualquier oferta va a tener un nivel de incertidumbre”, analizó Torres respecto del contexto complejo en que está el mundo con el avance de la pandemia del Covid-19.

Aclaró luego que "la voluntad de pago está en la consideración del Fondo y de la comunidad internacional" y destacó que "no es la actitud de fines del 2002, del anterior default fuerte", dijo. Vale considerar que en varias oportunidades el FMI destacó que la deuda argentina no es sustentable e instó a los acreedores a revisar sus posiciones.

También el gobierno argentino recibió el apoyo de importantes economistas internacionales liderados por Joseph Stiglitz y nacionales respaldando el proceso de reestructuración iniciado.

Por otra parte, Torres hizo foco en el fuerte contexto internacional al destacar que el problema de la deuda argentina "cae en medio de una crisis global" a raíz de la pandemia de coronavirus y agregó que "está claro que los muertos no pagan".



El ex representante ante el FMI afirmó que "cada vez hay más interés de inversores de que sus inversiones sean socialmente y ambientalmente responsables, y la pandemia está aumentando este tipo de sensibilidad".

Mencionó por último las decisiones del Grupo de los 20 (G20) y el Club de París, de impulsar moratorias de las deudas oficiales que mantienen los países menos desarrollados, "pero no para que le paguen al sector privado".

