Nueva Vicentin Argentina regularizó su situación ante el BCRA y avanzó con el pago de más de US$ 9 millones a acreedores

Nueva Vicentin Argentina informó que regularizó su situación crediticia ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA), avanzó con el pago de más de US$ 9 millones a acreedores y consolidó el proceso de reorganización de la compañía tras quedar firme la adjudicación de Vicentin S.A.I.C. al Grupo Grassi.

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Según comunicó la empresa, durante las primeras semanas de junio se efectivizaron los pagos previstos en el marco de la propuesta de Cramdown homologada por el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, a cargo del juez Fabián Lorenzini.

La firma señaló que la adjudicación de Vicentin al Grupo Grassi adquirió carácter definitivo luego de que quedaran sin efecto las medidas judiciales que inicialmente habían condicionado el cierre formal del proceso.

En esta etapa, Nueva Vicentin Argentina concretó pagos por US$ 2.219.805 correspondientes a contratos de abastecimiento para distintas categorías de acreedores que habían optado por esa modalidad. Los desembolsos alcanzaron a un total de 137 acreedores.

Además, la compañía ejecutó el pago de la primera cuota de la categoría C5, que contemplaba un recupero del 12% dolarizado de las acreencias. En ese concepto desembolsó US$ 7 millones, destinados a 10 acreedores, entre ellos los bancos internacionales Credit Agricole, Amerra Capital y la International Finance Corporation.

Normalizó su situación ante el Banco Central

La empresa destacó también que normalizó su situación ante el Banco Central, alcanzando la condición 1 como sujeto de crédito, lo que consideró un paso clave dentro del proceso de regularización financiera y operativa.

Desde el directorio afirmaron que continuarán cumpliendo con los compromisos asumidos con los acreedores y avanzando con inversiones destinadas a modernizar las instalaciones industriales, mejorar la competitividad y fortalecer la participación de la compañía dentro del complejo agroindustrial argentino.

Nueva Vicentin Argentina agradeció el acompañamiento de sus trabajadores, proveedores y clientes durante esta etapa de reorganización y ratificó su compromiso con la consolidación de la nueva gestión.

Un nuevo paso en el proceso de regularización

La regularización representa un nuevo avance en el proceso iniciado a fines de 2025, cuando el juez Fabián Lorenzini homologó el acuerdo de Cramdown y dispuso la transferencia de la totalidad de las acciones de Vicentin S.A.I.C. al Grupo Grassi, dando origen a la denominada Nueva Vicentin Argentina. En ese fallo también ordenó la ejecución inmediata del acuerdo con los acreedores mediante un cronograma de pagos.

En mayo de este año, la empresa había comenzado a efectivizar los primeros desembolsos a los acreedores que optaron por la modalidad de abastecimiento de granos. Ese esquema comprendía acreencias por más de US$ 115 millones correspondientes a la categoría A1, con la posibilidad de recuperar hasta el 200% del crédito mediante la entrega de mercadería. Además, los fideicomisos de otras categorías comenzaron a originar granos para cumplir con compromisos que superaban los US$ 140 millones y alcanzaban a más de 900 acreedores.

FN