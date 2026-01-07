Causa Vicentin: embargaron los bienes a González Fraga y Lucas Llach, ex directivos del Banco Nación

En el marco de la causa Vicentín, el juzgado federal 10, a cargo de Julián Ercolini, embargó e inhibió los bienes de ex directivos del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri por el presunto fraude millonario contra el Estado.

Ercolini imputó a 18 ex funcionarios del Banco Nación y a empresarios del Grupo Vicentín, entre ellos el ex presidente de la entidad, Javier González Fraga; el vicepresidente, Lucas Llach; y los directores Carlos Alberto Castellani, Ercilia Antonia Nofal, Miguel Ángel Arce, Guillermo Goldberg, Jorge Alberto Lawson, Marcelo Javier Pose, Javier Okseunik y Agustín Pesce.

González Fraga es el autor de la frase sobre las posibilidades los trabajadores en relación de dependencia en la Argentina. En 2016 dijo: "Le hicieron creer a un empleado medio que podía comprarse celulares e irse al exterior".

El magistrado también trabó embargo e inhibió los bienes de Juan José Fragati (gerente general), Martín Enrique González (subgerente de Banca Corporativa), Susana Graciela Ojeda (subgerente de Riesgo y Política de Crédito), Maricel Leonor Moschini (subgerente de Soporte Crediticio), José Luis Testa (gerente zonal), Luis María Celestino Restelli (gerente zonal), Darío Marcelo Giacossa (gerente de sucursal), Néstor Ariel Bled (gerente de sucursal), Alexis Diosnel Tortul (responsable de la plataforma comercial) y Alejandro Fabián Díaz (síndico).

Por parte del Grupo Vicentin, la medida recayó sobre el presidente, Néstor Buyatti; el vicepresidente, Alberto Julián Macua; el apoderado Herman Roberto Vicentin y los directores Martín Sebastián Colombo, Roberto Oscar Vicentin y Máximo Javier Padoan.

Según la sentencia, que publicó el sitio DataClave, la “finalidad del embargo se extiende a asegurar la eventual imposición y cumplimiento del decomiso, y de esta manera impedir que se consolide el provecho del delito en cuestión”.

Ercolini planteó que “también será necesario considerar la posible pena de multa que pudiera dictarse y la solidaridad en la obligación de reparar el daño que pudiera recaer sobre todos los responsables del delito”.

La sentencia indica que “los funcionarios del Banco de la Nación Argentina conjuntamente a los empresarios del Grupo Vicentín, entre agosto y diciembre de 2019 habrían generado que las compañías Vicentín SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudaran las arcas de la entidad pública por un perjuicio patrimonial de U$S 304.328.665,75 (...) que hasta la actualidad continúa siendo de cobro incierto”.

El período que menciona el fallo (agosto a diciembre de 2019) se refiere a los últimos meses de la presidencia de Mauricio Macri, que concluyó el 10 de diciembre de 2019.

La Justicia apunta que los funcionarios del Banco Nación “habrían omitido intimar a las empresas aludidas por la deuda que se hallaba vencida y era exigible desde el 8 de agosto de 2019, originada por préstamos concedidos en concepto de prefinanciación de exportaciones”.

El fallo advierte que los directivos del Banco Nación “habrían posibilitado” entre el 8 de agosto y el 3 de diciembre de 2019 que desde dos cuentas se liberaran un total de $ 43.449.104.966, al autorizar que dicha suma fuera progresivamente transferida a través de 125 operaciones a la cuenta corriente nro. 4282044266, también radicada en el Banco Nación. Y enfatiza que “el banco carecía de facultades para cobrarse”.

Para la Justicia hubo una “actuación coordinada entre funcionarios del Banco Nación y empresarios” que perjudicó “patrimonialmente al banco mediante el otorgamiento irregular de veintiocho préstamos por un total de USD 105.500.000, concedidos entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019”.

Ercolini, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, citó para que presten declaración indagatoria a 26 personas que en 2019 integraban los directorios de la cerealera Vicentin y del Banco Nación, acusados de cometer un fraude millonario contra el Estado.

El economista Claudio Lozano, quien fuera funcionario del Banco Nación, se presentó a declarar y remarcó el vínculo del Grupo Vicentín con Mauricio Macri. El conglomerado empresario de la provincia de Santa Fe fue aportante a las campañas electorales del ex titular del Pro.

Según afirmó Lozano en una columna que publicó elDiarioAR, “la connivencia entre el gobierno de Macri con Vicentín llegó al extremo de posibilitarle al grupo empresario disponer de los 791 millones de dólares que estaban depositados en una cuenta en garantía en el Banco Nación y que más que duplicaban la deuda del grupo con el Banco. Decisión esta que le permitió al grupo Vicentín estafar al Estado argentino”.

