Para Miguel Kiguel "el" problema de la Argentina es fiscal y no el bimonetarismo

El economista Miguel Kiguel consideró hoy que el principal problema que afecta a la Argentina es fiscal y no el bimonetarismo, y señaló que la situación es "muy compleja" de resolver.

"La situación es muy compleja porque tiene muchos frentes por delante. Tenemos un problema de una desocupación que está subiendo; la tasa de desempleo es importante, la pobreza es muy alta, la inflación pareciera que está subiendo, reservas hay muy poquitas, y la brecha cambiaria sigue en niveles muy altos y falta mucho para llevarla a niveles normales", dijo.

En declaraciones al programa "Ruleta Rusa", que conduce Nancy Pazos por FM Rock & Pop, el economista analizó que el ministro de Economía, Martín Guzmán, tiene "un desafío enorme" por delante dado que "en líneas generales, la verdad es que la economía medida por la temperatura del paciente muestra que algo anda mal".

Kiguel analizó que el gobierno ahora "empezó a tomar conciencia de la necesidad de cambiar un poco las políticas económicas", lo que se refleja en las emisiones de bonos atados a la variación del tipo de cambio.

Guzmán obtuvo US$ 1.666 millones en el bono atado al dólar para bajar la tensión cambiaria

"En febrero criticaban que el Gobierno de Macri haya emitido un bono atado al dólar. Creo que es bueno que haya autocrítica y se estén buscando cosas nuevas. Pero la situación es muy delicada. Lo que hace falta es un plan integral", sostuvo.

Según Kiguel, "el problema de la Argentina" no es el bimonetarismo como señaló la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sino que es fiscal. "El bimonetarismo es un problema, pero no es "el" problema", consideró.

"Hay muchos países que funcionan en forma bimonetaria en la región. Uruguay es un ejemplo: la gente gasta en pesos pero ahorra en dólares. Y eso no significa caos. Muestra que se puede vivir con dos monedas y eso no tiene que ser necesariamente un caos", dijo.

El economista habló también de otro caso que "políticamente" puede ser muy complicado. Perú es otro país bimonetario y con una inflación del 2% anual", indicó.

Para Sergio Chodos, podrían necesitarse nuevos fondos para pagarle al FMI

En su análisis, "el bimonetarismo es un tema, pero no es el gran tema. Es una restricción pero no es lo que hace que la Argentina no crezca. El problema de Argentina pasa por lo fiscal. Hoy hay gente en el Gobierno que dice que no importa emitir porque eso no genera inflación", criticó.

Kiguel también se refirió a otro gesto importante de las últimas horas. "Ayer una declaración importante de Sergio Chodos que por primera vez dicen algo dicen algo que repite mucha gente pero que no había dicho nadie del equipo económico, que por ahí al Fondo le van a pedir plata".

Durante su entrevista radial el economista dijo que si la gestión de Alberto Fernández llega a pedir una ayuda financiera al Fondo Monetario Internacional (FMI), el organismo le va a decir "que no la regale" o que "no la gaste como hizo el Gobierno de Macri".

"Si nos empezamos a mover en esa dirección, creo que alguna chance hay de dar vuelta la situación. Pero esto no va a ser rápido", dijo.

"Primero hay que estabilizar esta inestabilidad macro", recordó el economista.

LR / NA