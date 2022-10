Para un ex director del FMI, Argentina "ya está dolarizada de facto"

Alejandro Werner, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), sostuvo que “Más allá de que no sea una decisión política, “Argentina de facto ya está dolarizada”. Además, abogó porque la divisa estadounidense sea la moneda de curso legal en el país, ya que bajo su mirada la “intención” de tener una moneda propia fracasó en las últimas décadas.

Las palabras de Werner se desprenden de un foro que se realizó en Estados Unidos que se llamó “Estabilización económica y opciones de reforma para la Argentina” y en el que participaron: Domingo Felipe Cavallo, Guillermo Mondino, Pablo Guidotti, Emilio Ocampo y Werner.

Destino económico: ante la posibilidad de un plan de estabilización

El economista, posteriormente entrevistado por Pablo Rossi, nació en Córdoba, pero vivió toda su vida en México, fue funcionario en ese país y se desempeñó en bancos e instituciones. En su entrevista con el programa “Esta Mañana” de Radio Rivadavia planteo realizar un ajuste, cerrar el Banco Central y privatizar.

Las palabras de Werner

“Más allá de cuál va a ser la estrategia de política monetaria: si dolarizar o tener una estrategia más tradicional: lo que Argentina necesita es un paquete muy amplio de reformas en varias dimensiones: primero la dimensión fiscal que Argentina no puede transitar hacia una estabilización y un proceso de crecimiento sin un ajuste fiscal importante”, comenzó diciendo Werner a Rossi.

“Esto probablemente para los políticos era una palabra prohibida en la Argentina, pero va a tener que estar presente en las próximas elecciones porque sin eso, según el consenso que vimos ayer (en el foro) no se puede avanzar. En segundo lugar, tienen que venir las reformas estructurales. Básicamente, para tratar de establecer un proceso de crecimiento de la productividad e inversión: apertura económica, apertura al sector privado; privatizaciones”, advirtió.

Argentina, en el podio de los “infiernos fiscales”

“Tercero el tema monetario: no hubo un consenso como en los dos temas anteriores (entre los economistas del foro) si Argentina tiene que dolarizar. Esto porque la opción de tener una moneda no le ha funcionado en las últimas décadas y que Argentina de facto ya está en muchas dimensiones dolarizadas entonces, ¿por qué no dar el paso?”.

¿Cerrar el Banco Central?

Sobre el BCRA Werner planteó cerrar el organismo rector del sistema financiero del país. “Hay que cerrar el Banco Central y que básicamente pase a tener tareas regulatorias y moverse ya a la dolarización”.

“Hay otro grupo de economistas que plantea recorrer el camino que hizo México, Colombia, Chile, Brasil, que básicamente después de períodos de alta inflación e hiperinflacionarios lograron establecer un Banco Central independiente, un tipo de cambio flotante, una moneda propia y un mercado financiero doméstico con tasas de interés a 10, 20, 30 años en moneda local”, agregó.

La inflación básica de EEUU trepó a su máximo en 40 años

Al cierre de su diálogo con Rossi, Werner hizo un anticipo pesimista sobre el contexto internacional y, por ende, para el país. “Estados Unidos, Europa y la economía global probablemente entrarán en una recesión”.

Y agregó para terminar: “Habrá tasas de interés y condiciones financieras apretadas, es decir, que van a ser condiciones iniciales también difíciles para el próximo gobierno de la Argentina”.

SE / lm / ds