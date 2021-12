Delincuentes torturaron con picana a un productor rural para robarle 10 corderos y el auto

El productor santafesino Francisco “Pancho” Aguzzi pasó la peor fiesta navideña luego de que el 23 de diciembre entraran cuatro delincuentes a su vivienda, que lo torturaron para robarle dinero en efectivo y 10 corderos.

Los malvivientes utilizaron picana eléctrica y una pinza para apretarle los dedos al chacarero que vive en el partido de San Eduardo, al sur de Santa Fe. Finalmente se llevaron afectivo, 10 corderos que tenían freezados para entregar el día 24 y el auto.

La Federación Agraria Argentina dio a conocer el hecho reiterando su "reclamo de más seguridad rural".

“Pensé que me iban a matar. Trabajan con una impunidad total, eran cuatro personas y me dejaron atado tirado en el suelo. Me encontró mi hija a las nueve de la mañana”, contó Aguzzi.

Inseguridad rural

El productor, señaló: “Solo deseo que esto no le ocurra a otra persona. El partido de San Eduardo, y el sur de Santa Fe en general, es tierra de nadie. El distrito debe tener más de 60 mil hectáreas y la patrulla rural recibe $4.600 por mes de combustible. Para colmo la camioneta que tiene la guardia rural es del pueblo y no de la policía. Es realmente una vergüenza”.

Finalmente, afirmó: “Agradezco estar vivo, y que nadie más viva lo yo viví. Debemos prevenir a los productores que estén alertas, porque estos hechos de inseguridad son los que hacen que la gente se vaya del campo. La inseguridad es tremenda, sumado a todos los problemas que tenemos”.

