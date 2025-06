Por ahorro, salió el 76% de dólares de Vaca Muerta

El Gobierno sale a la caza de los dólares del colchón, entre otras razones, porque no les dan las cuentas. En abril, un millón de personas compraron dólares para atesoramiento por US$ 2.048 millones. El guarismo no sólo fue récord desde 2019 sino que implicó el 76% del total de la balanza energética del primer cuatrimestre, que arrojó una saldo positivo por US$ 2.684 millones.

El dato surge del informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central (BCRA) y representó un salto respecto al ritmo que tenía en los primeros meses del año. Durante el primer trimestre, el promedio de compras para ahorro fue de unos US$ 27 millones mensuales. Esto indica el efecto de la flexibilización del cepo, el 11 de abril el Gobierno dispuso la eliminación de las restricciones cambiarias para las “personas físicas”, por lo cual el monto comprado en el mes pasado se llevó a cabo en menos de 15 días. Cabe aclarar que en el cuarto mes del año los ahorristas vendieron unos US$ 111 millones.

También hubo un incremento en la Formación de Activos Externos (FAE) del sector privado no financiero fue de US$ 2.010 millones, lo que además de ser el principal motivo de salida de divisas, fue el monto más elevado desde octubre de 2019. El 28 de octubre de ese año, el expresidente del BCRA bajo el gobierno de Mauricio Macri, Guido Sandleris, endureció el cepo con el cupo de US$ 200 mensuales en el mercado de cambios oficial.

Para dimensionar el monto de los ahorristas compraron en tan solo 15 dias, no solo implicó tres cuartas partes de la balanza energética del año, también significó el 81% de los liquidado por la agroexportación del complejo de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que sumaron en el cuarto mes del año US$ 2.524 millones. O bien, el 44% del total de las exportaciones mientras del año pasado, que fueron US$ 4.647 millones, y casi el triple de la exportación de minerales del primer bimestre que arrojaron US$ 782 millones.

En definitiva, siguen sin alcanzar los dólares y el oficialismo busca que entren al sistema con el “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”. Pero, al menos hasta el momento, no se vislumbró que los argentinos “muevan el canuto”. Las transacciones en moneda extranjera en abril fueron US$ 2.669 millones, un 5% del total en dicho mes, mientras que en marzo arrojaron US$ 2.579 millones, un 4,8%. Es decir, hubo un incremento de apenas 0,5 puntos porcentuales, de acuerdo al informe de pagos minoristas del BCRA.

Otro dato aporta el economista Amílcar Collante, quien en sus redes sociales mostró que los depósitos en dólares cayeron US$ 279 millones desde el 22 de mayo, día del anuncio de las medidas para facilitar el uso del dinero fuera del sistema, hasta el día 28.

El viernes, el ministro de Economía, Luis Caputo, pidió: “Empiecen a facturar en dólares, es hasta casi más lógico que la remonetización se haga en dólares, porque hay casi diez veces más dólares que pesos”. “Estuve con Adefa y les dije que empiecen a vender autos en dólares. Saquen los dólares, los bancos ya están pagando una tasa razonable. Realmente la plata en el colchón o en la caja de seguridad es un muy mal negocio”, dijo en Tucumán.

Factor turismo. Otra fuerte canilla de salida de dólares fue el turismo. En abril los egresos netos en concepto de Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta implicaron US$ 863 millones, según el Central. Ahora bien, si se observa en el tiempo, el acumulado desde enero de 2024 hasta abril de 2025 por la balanza energética fue de US$ 5.940 millones, mientras que el del turismo sumado con los consumos con tarjeta en moneda extranjera arrojaron US$ 9.301 millones en el mismo período, según Profit-Consultores.

“El saldo energético es menor por vía precio y también creo que a veces se subestima el efecto que tiene un tipo de cambio apreciado sobre la cuenta de servicios, reacciona muy rápidamente. Eso se potenció en el verano con el tema que Brasil devaluó. Ahora vamos a tener nuestro invierno que también va a generar una mayor demanda por turismo, a eso se suman el consumo con tarjeta en exterior, que antes había una política más de cerrar y ahora hay más apertura y más facilidad para poder importar bienes de afuera por courier u otro sistema, entonces vos estás abriendo la economía con un tipo de cambio más atrasado y bueno, estos son los números”, señaló a PERFIL Amílcar Collante.

“En medio de la película está el evento de la apertura del CEPO, está claro que esto para adelante va a ser diferente porque si hay más oferta que demanda se va a ajustar el vía precio, entonces en eso estás salvado el análisis de ver cuántas reservas tenés o qué sustentabilidad tenés. Lo que sí, te tenés que bancar un poco más de volatilidad o presión alcista en el tipo de cambio”, agregó.

Desinversión de US$ 1.800 M

A pesar del ordenamiento de algunas variables macro y del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), el sector privado aún no tiene confianza plena en el Gobierno.

Y más los inversores extranjeros: la inversión extranjera directa (IED) tuvo un egreso neto de divisas por 659 millones de dólares en abril y esa cifra asciende a 1.790 millones de dólares en lo que va del año, según se desprende del Balance Cambiario del Banco Central (BCRA). Es decir, en lugar de invertir se están yendo los capitales.

Solo en el segundo mes del año, que arrojó un egreso de US$ 1.050 millones, se fue más del triple de lo que ingresaron en todo el año pasado, en 2024 las “inversiones directas de no residentes del sector privado no financiero” tuvieron un resultado neto positivo de US$ 344 millones. Este año hay una desinversión extranjera.