Pichetto en el precoloquio de IDEA: "El mejor activo del Gobierno es el Presidente"

por Mario Rodríguez Muñoz

El candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, participó del Precoloquio de Idea en Neuquén y señaló que “muchos hablan de pobreza que no van a solucionar, les conviene que haya pobres” y que ante el ofrecimiento del presidente Mauricio Macri de secundarlo en las próximas elecciones “podría haber tenido dudas, pero no las tuve”.

Entrevistado por Tomás Reinke, del diario Río Negro, recordó que mientras se reunía con potenciales inversores en Estados Unidos “en esa semana el dólar estaba volando y mis expresiones fueron que la Argentina no iba a caer en default, que las obligaciones están para cumplirse. Les hablé de Vaca Muerte y les aseguré que el presidente Macri iba a seguir”.

Pichetto relató que en su momento descalificó “los rumores del Plan V porque su construcción era compleja. Si un presidente se corre de un proceso de reelección es negativo para la eventual candidata. El mejor activo que tiene el Gobierno es el Presidente”, afirmó.

El senador peronista indicó que “hay que destacar la valentía y la oportunidad que me brinda el Presidente, en especial por abrirse al jefe de la oposición parlamentaria. El Presidente amplió su base de sustentación y yo no dudé. Yo voté por un sector que se diluyó por su método de discusiones estériles. Habría que haber ido a elecciones primarias. No es conveniente volver al pasado, a visiones autoritarias”.

“Más temprano que tarde, la Argentina va a ir a una reconfiguración del sistema político y al recambio generacional. Se necesita más Mercados Libres y menos cartoneros, y no lo digo de manera descalificadora. Tenemos que alentar al mundo del trabajo. El sujeto del Peronismo son los que trabajan o buscan trabajo”, destacó.

