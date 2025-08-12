Premio Fortuna a la Innovación en Salud y Biotecnología con Impacto Global: Inmunova

Durante la 20º edición de los Premios Fortuna, Inmunova recibió el galardón a la Innovación en Salud y Biotecnología con Impacto Global. Luis Secco, columnista de Fortuna le entregó la estatuilla a Mariana Colonna, directora de la compañía.

Hoy se entregan los Premios Fortuna 2025 a las Mejores y Mayores empresas del país

Premios Fortuna 2024

Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, premia a quienes más se destacaron en la actividad empresaria en la Argentina en diversos sectores como el alimenticio, eléctrico y petrolero e industrias tales como la automotriz, telecomunicaciones y bancos, entre otros.

En esta edición, los premios surgen de la evaluación que realizó Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, Jefe de Research de Aurum.