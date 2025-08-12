Premio Fortuna Mejor Empresa Petrolera: Tecpetrol

En la 20º edición de los Premios Fortuna, la empresa Tecpetrol obtuvo el máximo galardón en el rubro Mejor Empresa Petrolera. La estatuilla fue recibida por Leopoldo Macchia, VP Comercial de la Compañía.

Hoy se entregan los Premios Fortuna 2025 a las Mejores y Mayores empresas del país

Sobre Tecpetrol

La empresa del Grupo Techint se dedica a la exploración, producción, transporte y distribución de hidrocarburos, y a la generación de energía eléctrica. Tiene operaciones en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela.

Con alrededor de 3.500 personas entre dotación propia y de contratistas, participa e impulsa proyectos energéticos que contribuyen al desarrollo de los países en los que opera.

Premios Fortuna

Cada año, la revista Fortuna, de Editorial Perfil, galardona a quienes más se destacaron en la actividad empresarial en la Argentina en diversos sectores como el alimenticio, eléctrico y petrolero e industrias tales como la automotriz, la de telecomunicaciones y bancos.

En esta edición, los premios surgen de la evaluación que realizó Aurum Valores, a través de un equipo liderado por Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum