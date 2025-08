Desde la flexibilización del cepo cambiario a mediados de abril hasta el último día de junio, los argentinos compraron más de US$ 6.700 millones y, en un contexto de corrida, las adquisiciones minoristas amenazan con ejercer una mayor presión sobre el dólar en las próximas semanas, mientras el gobierno de Javier Milei implementa todo tipo de medidas para contener la escalada.

En los primeros dos meses y medio de liberación de restricciones, más de un millón de ciudadanos adquirió US$ 6.726 millones a través del homebanking. En abril, las compras ascendieron a US$ 2.048 millones; en mayo totalizaron US$ 2.262 millones; y en junio, último dato oficial disponible, trepó a US$ 2.416 millones.

Rebaja de las retenciones: el Gobierno busca los dólares del campo para domar la suba de la divisa

Las compras minoristas presionan al dólar

La ecuación cambia cuando se incorporan las ventas minoristas, que sumaron US$ 815 millones durante el período analizado. Así, el neto entre la parte compradora y la vendedora fue de US$ 5.911 millones, según los reportes de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Si bien gran parte de los dólares quedaron en las cuentas bancarias de los ahorristas, la persistencia de esta dinámica puede echar más combustible al fuego cambiario. En la previa del proceso electoral, la oferta se retrae y la demanda se mantiene constante o sube, lo que implica una tensión extra sobre la cotización de la moneda estadounidense.

Con el tipo de cambio acercándose a la banda superior, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del BCRA, Santiago Bausili, salieron a poner paños fríos. Durante una visita a Neura, el canal de streaming de Alejandro Fantino, los dos funcionarios, el propio Milei y la plana mayor del equipo económico gritó de forma unánime que el tipo de cambio "flota".

No obstante, la intervención del Central en el mercado de futuros, la convalidación de tasas de interés muy por encima del promedio de los últimos meses, la suba de encajes bancarios y la reapertura de canales de liquidez para que los bancos puedan alojar sus pesos desmiente el relato oficial de una flotación "libre".

Se frenó la liquidación del campo

Además de la compra minorista y la habitual dolarización de carteras en la antesala del proceso electoral, el freno de las liquidaciones del sector agroexportador suma ruido a las turbulencias cambiarias. El fin de la cosecha gruesa redundó en un desplome del flujo de divisas que aporta el campo. Esa reducción del principal afluente de dólares provoca en el Mercado Libre de Cambios (MULC) se traduce en un alza por falta de oferentes.

Con el objetivo de sacarle provecho a la baja temporal de retenciones, los exportadores liquidaron US$ 4.102 millones en julio. La cifra representa un aumento interanual del 57%, un salto de 10% en relación con junio y un récord mensual desde 2002. En los primeros siete meses de 2025, el rubro agrícola ingresó US$ 19.521 millones, 43% más que un año atrás.

"Mirando julio de cada año fue liquidación récord en 2025, ajustado por precios internacionales. Sin embargo, ya desde el 24/7 comenzó a mermar la liquidación diaria con un promedio diario de US$ 52 millones (vs promedio diario de US$ 237 millones desde 1/7 a 23/7)", detalló Salvador Vitelli, jefe de Research de la consultora Romano Group.

Un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) realizó un cálculo similar: la liquidación del sector recortó a US$ 44 millones promedio en las últimas cinco ruedas, frente a US$ 172 millones diarios en las cinco anteriores y US$ 212 millones en las diez previas.

La inflación se aceleró en julio pero el impacto del salto del dólar fue limitado, según analistas

"Más allá de esto, recordamos que la alta liquidación de principios de mes se había generado su 'propia' demanda de dólares, ya que los productores habían comprado spot con los pesos recibidos por la venta del producto a los exportadores", destaca el reporte.

A pesar del aporte del campo, el dólar cerró julio con un incremento de 14,1%, salto que se explicó, en gran medida, por el aumento de 6,4% de las últimas dos jornadas. De esta manera, el billete norteamericano se ubicó solo 5,2% por debajo de $1.449, el techo de la banda cambiaria que se ajusta a un ritmo mensual de 1%.

La medida del BCRA para contener el dólar

A fin de reducir el impacto de la marea verde, el Banco Central implementó una medida que apunta a reducir el exceso de pesos del mercado tras el desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI) y la posterior crisis de las tasas de interés. Cabe recordar que en la última licitación de deuda en moneda nacional, el Tesoro tuvo que convalidar un rendimiento de 65% anual, mientras que la inflación esperada es menor a 20%.

En ese marco, Caputo y Bausili reforzaron el apretón monetario mediante una elevación de los encajes para Fondos Comunes de Inversión (FCI) Money Market y de Caución. Desde el 1° de agosto, pasaron del 30% al 40% y solo podrán ser sobre depósitos a la vista. Es decir, las entidades no podrán dejar títulos públicos encajados sino que deberán inmovilizar una mayor proporción de efectivo.

"Al absorber pesos del sistema, estas medidas endurecen las condiciones financieras y restringen la liquidez disponible para el mercado. Esto, a su vez, puede derivar en una suba de tasas en el mercado secundario, ya que el menor volumen de dinero en circulación incrementa el costo del fondeo. En definitiva, si bien estas decisiones apuntan a quitarle presión al dólar, también pueden generar un nuevo reacomodamiento al alza en la curva de pesos. En otras palabras, una caída en sus precios", cerraron los analistas de PPI.

MFN / Gi