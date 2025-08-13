Qué implica la posible decisión de la corte de apelaciones de Nueva York sobre el caso YPF

"Lo de hoy es una decisión administrativa. No revierte el fallo de la Juez Preska sobre la entrega decisión las acciones: solo se trata de suspenderlo o no mientras Argentina apela ese fallo", aclaró Sebastián Maril, de Latam Advisors, al señalar que se acerca la posibilidad de que hoy conozcamos la decisión de la Corte de Apelaciones en el caso YPF. "Vuelvo a aclarar un tema ya que varios medios siguen sin informar correctamente. Lean el Punto 2", pidió el reconcido analista.

Vale señalar que en el día de ayer. Maril había explicado en un breve resumen de 5 puntos, que podría suceder ante la posible decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York que se conocería en las próximas horas.

Sebastián Maril, de Latam Advisors.

Entre esos puntos señaló:

1. Es una decisión meramente administrativa pero de una importancia similar al fallo de los USD 16.100 millones.

2. Está decisión solo confirma o no si Argentina debe entregar las acciones de YPF mientras apela el fallo del 30 de Junio que nos obliga a entregar las acciones de la petrolera.

3. Los beneficiarios del fallo ya adelantaron que, de recibir las acciones —algo imposible que ocurra— las mantendrán en cuenta del BoNY mientras esperan el fallo de la apelación que Argentina ya presentó.

4. Si la Corte de Apelaciones falla a favor del país en esta apelación, las acciones vuelven a Caja de Valores. Si falla a favor de los beneficiarios, ellos tomarán posesión y harán lo que deseen. Pero repito, para este fallo falta mucho.

5. La decisión de hoy, que probablemente no la conozcamos hasta mañana, puede llegar a la Corte Suprema de manera urgente (“shadow docket”) si los jueces deciden en contra del país".

A la espera de la decisión de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos sobre si mantiene o no la suspensión de un fallo multimillonario contra la Argentina en la causa por la expropiación de YPF, el gobierno de Javier Milei salió este martes a advertir, a través del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que una decisión desfavorable sería "incumplible" en la práctica.

La administración de Javier Milei aguarda la confirmación por parte de la Corte del pedido de suspensión (“stay”) de la orden judicial que lo obliga a entregar esas acciones a Burford.

La resolución de la Corte de Apelaciones definiría si se frena temporalmente el cumplimiento de la medida, mientras se analiza la apelación principal, prevista para octubre, según publica la agencia Noticias Argentinas.

