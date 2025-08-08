Maril sobre el juicio por YPF: “El martes puede ser el día más importante que enfrente la Argentina en varios años”

El experto en litigación internacional, Sebastián Maril, conversó con Canal E sobre la situación judicial que enfrenta la Argentina en Estados Unidos por la expropiación de YPF. El especialista repasó el recorrido legal de la causa, el rol del Departamento de Justicia norteamericano y las posibles consecuencias de un fallo adverso para el país.

El estado actual de la causa YPF en Estados Unidos

Maril explicó que existe una apelación secundaria vinculada al caso de la expropiación de YPF, que busca frenar diez años de fallos desfavorables contra la Argentina, incluido el de USD 16.000 millones.

Según detalló, una ONG había solicitado suspender la audiencia oral prevista para el 27 de octubre en la apelación primaria, pero la Cámara de Apelaciones rechazó su intervención. Por lo tanto, la audiencia pública en Nueva York sigue programada para esa fecha.

La decisión clave que se espera para el martes

El analista destacó que el martes próximo será decisivo, ya que la Corte de Apelaciones resolverá si mantiene el fallo de la jueza Loretta Preska de no suspender la entrega de las acciones de YPF mientras Argentina apela, o si da lugar al pedido argentino —respaldado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos— para postergar esa entrega.

“Si Argentina pierde esta instancia, el caso iría a la Corte Suprema de Estados Unidos, que difícilmente lo tome. Esto podría llevarnos a entrar en desacato con una corte neoyorquina, lo que sería grave de cara a la búsqueda de financiamiento para 10.000 millones de dólares en vencimientos el próximo año”, advirtió.

Expectativas frente al fallo

Maril señaló que predecir la decisión de la Corte es complejo, ya que el tribunal está compuesto por tres jueces que pueden fallar 2-1 o 3-0. Además, recordó que en Estados Unidos, para apelar, generalmente se exige una garantía.

“Es muy difícil que la Corte le otorgue a la Argentina el beneficio de apelar sin garantía, aunque podría darse como una excepción por ser un país soberano y aliado de Estados Unidos”, expresó.

Acciones de YPF y posibles negociaciones

Por ahora, precisó Maril, el debate no pasa por entregar garantías, sino por la eventual entrega de las acciones de YPF. En caso de un fallo adverso, Argentina buscaría negociar antes de desprenderse de ese paquete accionario. “Antes de entregar las acciones, se va a negociar algún acuerdo”, afirmó.