martes 13 de enero de 2026
Real hoy y real blue hoy, EN VIVO: el minuto a minuto de la cotización de este martes 13 de enero de 2026

Seguí en vivo la apertura del mercado de la divisa brasilera hoy, 13 de enero de 2025.

El real blue hoy martes 13 de enero en el mercado informal cotiza $286,75 para la compra y $233,75

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el real oficial, hoy martes 13 de enero, cotiza en $269,00 para la compra y $284,00

A su vez, el real tarjeta, que es el utilizado para compras en el exterior, tiene un valor de referencia de $240,00 para la venta, mientras que la compra es de $325,00.

Es la moneda de curso legal de Brasil desde 1994. En la actualidad, es la divisa más fuerte de América Latina y la 20° moneda más intercambiada en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y cuenta con los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales. En cuanto a monedas, abarcan desde los: 5, 10, 25, 50 centavos y de un real. Anteriormente, en 1942, circuló una primera versión del real que fue reemplazada por el cruzeiro.

Real Brasil

A cuánto opera el dólar y euro blue hoy

En el mercado paralelo, el dólar blue hoy cotiza a $1485,00 para la compra y $1505,00 para la venta.

Según la pizarra del BNA, el dólar oficial martes 13 de enero cotiza $1440,00​ para la compra y $1490,00 para la venta.

Por su parte, el euro blue hoy este 13 de enero cotiza a $1.828,75 para la compra y $1.796,75 para venta, respectivamente. Mientras que el euro oficial opera a $1.475,00 para la compra y a $1.550,00 para la venta.

