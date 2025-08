El 85% de las personas trabajadoras en Argentina considera que independizarse hoy es más difícil que hace una década, según el informe Trabajo e Independencia, elaborado por Bumeran. El estudio, que forma parte de la campaña #Independizate, mostró que en el país, el 54% de las personas trabajadoras del país aún vive en el hogar familiar, y un 28% tuvo que regresar a casa después de haberse independizado.

¿El principal motivo? La falta de trabajo estable o el bajo salario, ambas cuestiones impiden sostener una vida autónoma.

Entre quienes aún no han podido dar el paso hacia la independencia, el 54% menciona que no tiene trabajo, y otro 31% dice que su salario no le alcanza. La mayoría, además, identifica a la falta de contactos (43%) y de experiencia (27%) como barreras para acceder a mejores oportunidades.

El informe también revela diferencias por género y sector. Las mujeres cis tienen una mayor proporción de vida independiente (22% vive sola), mientras que en el área de Salud, Marketing y Finanzas hay más personas que ya lograron independizarse, en comparación con sectores como Producción y Comercial, donde predomina la convivencia con la familia.

Además, más de la mitad de los talentos argentinos no tiene empleo actualmente (51%) y solo el 20% trabaja full time en blanco. Este contexto explica por qué conseguir trabajo estable es hoy la principal condición para independizarse

Independencia juvenil y empleo: cómo está el panorama en el resto de Latinoamérica

La situación argentina no es única. En Chile (90%), Panamá (85%), Ecuador (81%) y Perú (79%), la mayoría de los talentos también cree que independizarse es más difícil hoy que hace diez años. En estos países, la falta de empleo y los salarios bajos también figuran entre las principales causas.

Respecto a la convivencia, la mayoría aún vive con su familia: Chile lidera con un 62%, seguido por Ecuador (58%), Perú (56%) y Panamá (53%).

Además, en todos los casos, un porcentaje relevante regresó al hogar familiar tras haber vivido de forma independiente.

En términos de empleo, los países con mayor desempleo juvenil son Panamá (67%), Ecuador (60%) y Argentina (51%). En cambio, Chile y Perú muestran los niveles más altos de empleo formal full time, con el 45% y 40% respectivamente.

