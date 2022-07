Sergio Berensztein: "Batakis les dijo a sus colaboradores que el país está a la deriva"

El analista político Sergio Berensztein señaló que la ministra de Economía, Silvina Batakis “les dijo a los colaboradores de su gabinete que el país está a la deriva, que no tiene un mango, que no se puede emitir más” y que tanto el presidente Alberto Fernández y su gobierno “tienen cero credibilidad en la sociedad y en el mercado”.

En diálogo con María Laura Santillán en La mañana de CNN por CNN Radio, Berenzstein explicó que el país atraviesa “una crisis política con consecuencias económicas, por eso no hay que esperar medidas económicas que te saquen de esto, porque hasta que no se resuelva el problema político de fondo, no hay ninguna medida que se anuncie que en la práctica tenga credibilidad”.

“El presidente y el Gobierno en su conjunto tienen cero credibilidad en la sociedad y en el mercado, por eso no es importante lo que anuncien sino lo que hagan y para eso necesitan acuerdos que no tienen”, agregó el analista.

Luis Costa: "Cristina Kirchner está posicionada en un tiempo que ya se acabó"

Según Berensztein, “uno de los elementos más importantes de las últimas semanas, es que a partir del miércoles un diagnóstico más realista y claro de lo que está pasando, es que les dijo a todos los colaboradores de su gabinete que el país está a la deriva, que no tiene un mango, que no se puede emitir más, que el déficit fiscal es de dos puntos del PBI más de lo que supuestamente teníamos, es decir que Guzmán había mentido”.

Teniendo en cuenta que ese déficit fiscal alcanzaría el 4,5% del PBI, el analista considera que “por lo menos el Gobierno tiene un sentido de urgencia que hasta hace días no tenía, porque la dinámica de Guzmán era de que hay que calmar todo, entonces prefería mentir a decir la verdad. Lo bueno es que saben que están metidos en una crisis terrible pero lo malo es que no hacen nada para solucionarlo, sino todo lo contrario, como se hizo ayer con la declaración absurda de la senadora (Juliana) Di Tullio”.

Cómo enfrentar la crisis

“Todavía tienen tiempo para reaccionar. Lo bueno de esta crisis es que no es algo tan difícil de encausar, no digo solucionar las cuestiones de fondo sino evitar el desastre en que estamos metidos, pero el gobierno no hace lo que tiene que hacer”, sostuvo.

“Cristina (Kirchner), a comienzos de 2014 con un contexto menos grave del que tiene hoy la Argentina, hizo algo de lo que habría que hacer para evitar que no se agrave como está pasando. Si no lo hacen es por una cuestión política, porque creen que los perjudicaría más electoralmente y no porque no sepan lo que hay que hacer”, consideró Berensztein.

LM