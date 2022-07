Diego Ferro: "El Fondo sabe que Argentina no puede pagar"

El dueño del fondo de inversión M2M Capital, Diego Ferro, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y resaltó que "el Fondo sabe que Argentina no puede pagar". A su vez, explicó que "Argentina está quebrada y no hay plan" y "la gente se da cuenta que hay un problema serio". Por otra parte, analizó el "fracaso político y también de la sociedad en general".

Tenemos entendido que una de las aspiraciones del viaje de Silvina Batakis al Fondo Monetario Internacional es tratar de aumentar el porcentaje de déficit previsto por el organismo de 2,5 a 2,9%. ¿Cómo imagina que son las perspectivas para que pueda lograr eso?

La visita de Batakis al FMI no me parece que cambie en esencia mucho. El Fondo sabe que Argentina no puede pagar, al menos, por ahora. Van a tratar de encontrar alguna forma de poner excusas para hacer oficial lo evidente y es que Argentina está quebrada y no hay plan. El programa no existe y van a sacarse el tema del medio.

¿Cuál es su visión de la economía argentina?

La situación de Argentina viene precaria desde hace mucho tiempo. El problema es que esta administración no hizo nada, pensando que los conflictos se iban a disipar. Las cosas vinieron mal de Macri y la restructuración fue mal hecha. A partir de ahí hubo una serie de shocks internacionales, que no fueron culpa del gobierno, y empeoraron la situación. Pero nunca tuvieron un plan para hacer nada y ahora se están viendo las consecuencias de eso. La crisis se manifiesta cuando la gente se da cuenta que hay un problema serio y empieza a escaparle a la moneda. Los problemas de tipo de cambio pasan porque se emite demasiado y cuando la gente no quiere saber nada más con la moneda, que es lo que está pasando ahora. Es muy difícil de cambiar si no se modifican las expectativas, y es muy complicado que esta administración pueda lograrlo por un viaje de Batakis a Estados Unidos.

Silvina Batakis llegó a Washington para buscar un apoyo crucial del FMI

¿Cuántos años hace que vive en Estados Unidos?

Estoy hace 30 años, me fui justo cuando Cavallo estaba por aplicar la convertibilidad. Me causa gracia porque muchas de las cosas que leo de lo que está pasando ahí me hace acordar a la época antes de la convertibilidad.

¿Qué mirada nos puede aportar a la distancia?

Voy a estar en Buenos Aires la semana que viene, por primera vez en unos años, por el tema de la pandemia. No puedo creer lo que estoy viendo y leyendo porque me hace acordar a los días en los que estaba planeando venir a estudiar a Estados Unidos. Parece mentira que, después de 30 años, el país esté viviendo lo mismo y hasta peor, porque hay más pobreza de lo que había en ese momento. Es una tristeza por el fracaso político y también de la sociedad en general, que después de tres décadas está en el mismo lugar o incluso peor todavía.

¿Qué visión tiene sobre la situación en Estados Unidos? ¿También hubo un retroceso en estos 30 años que lleva allí?

No creo que se pueda medir en estas tres décadas. El proceso de globalización que se produjo generó un fuerte incremento de la riqueza a nivel global, pero también aumentó la desigualdad. Ese es un tema con el que las sociedades están lidiando de distintas maneras y el problema más grave es todo el impacto que se está estudiando cada vez por los social media, y eso está generando un deterioro grande en el discurso político y una polarización enorme. Sobre la inflación en Estados Unidos, lo que pasó era previsible. La Reserva Federal viene imprimiendo demasiada plata, que no causó inflación por sí misma, pero cuando el gobierno empezó a dar plata a directa a la gente por la pandemia eso generó inflación. También hubo problemas por la guerra en Ucrania y se combinaron factores perfectos para el aumento de los precios. Por eso la gente está de mal humor ahora.

JL PAR