Sergio Massa: "Argentina necesita un acuerdo con el FMI que sea sustentable, que sea pagable"

"Argentina necesita acceder a un acuerdo (con el FMI) que sea sustentable, un acuerdo pagable", afirmó Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados por el Frente de Todos.

En una entrevista con Nuria Am para CNN Primera Mañana, Massa también se refirió al alivio fiscal que va a significar para una parte importante de la población la sanción de la ley de Ganancias que "incentivará el consumo de trabajadores y jubilados".

Sobre los dichos de la vicepresidenta Cristina Fernández, y más tarde ratificados por el presidente, Alberto Fernández, de que no se puede pagar la deuda externa, Massa expresó: “El Fondo Monetario Internacional le firmó a Argentina un crédito político, lo reconoció el propio presidente del BID, Mauricio Claver Carone, lo reconoció el staff del Fondo, a mí mismo, quienes me visitaron en el Congreso", dijo y agregó: "Me plantearon que técnicamente el acuerdo que le firmaron a Macri era inviable, que fue una decisión política del staff político del Fondo en ese momento", aseguró.

Para el presidente de la Cámara de Diputados "Lo más grave es la insustentabilidad del acuerdo que firmó el gobierno argentino de ese entonces con el Fondo", dijo y añadió que a su entender, Argentina lo que necesita "es acceder a un acuerdo que sea sustentable, un acuerdo pagable. No podemos seguir jugando este juego en el que nos metió el gobierno de Macri de firmar pagarés con insolvencia. Porque Macri lo que demostró con el fracaso de su gobierno es que sometía a la Argentina a la firma de pagarés insolventes.”, afirmó.

Sobre la sanción de la ley del impuesto a las Ganancias, Massa indicó que “Fue un fin de semana de trabajo pero con la satisfacción de saber que más de un millón de trabajadores y 200 mil jubilados van a recibir con alegría esta noticia que les genera una situación de alivio fiscal enorme, que quita una parte del peso que representan los impuestos y el Estado en la vida cotidiana de la gente", dijo y agregó: "Para nosotros es muy importante el respaldo que tuvo la medida, entendiendo que de alguna manera saltamos la grieta alrededor de este tema”

Respecto al "alivio fiscal" indicó que “este es un primer paso importante porque representa que solo 7 de cada 100 trabajadores y solo cuatro de cada 1000 jubilados en la Argentina van a pagar impuesto a las Ganancias. Es un alivio importante", manifestó.

"Hoy estamos en una situación en la que 26 de cada 100 trabajadores pagan impuesto a las Ganancias y además en el caso de los jubilados a veces sienten que no son tenidos en cuenta, porque en realidad son los jubilados de entre 70 y 80 mil pesos y 150 mil pesos, son los que llamamos los jubilados del grupo de la media. La medida está muy enfocada en lo que es la clase media trabajadora argentina y los jubilados medios de la Argentina", dijo.

En cuanto a lo que va a representar para el Fisco, explicó que será "un esfuerzo de 48.900 millones de pesos que deja de cobrar el Estado, con la particularidad además de que como lo hacemos retroactivo al 1 de enero va a permitir que muchos trabajadores y jubilados que sufrieron el descuento estos meses cobren el retroactivo en abril en su CBU, en su cuenta sueldo o en su cuenta jubilación. Así que realmente es muy importante en este caso porque son 11.000 millones que el Estado va a desembolsar, les va a devolver a quienes estos meses recibieron el descuento a lo largo de estos meses del impuesto a las Ganancias y somos muy conscientes de que es una medida que en términos de consumo, de fortalecer el mercado interno, de recuperar el poder de compra de salarios y jubilaciones va a tener un impacto muy fuerte.”, señaló.

Al ser consultado respecto a si lo siente como un logro personal, Masa dijo: “Primero es un logro del presidente y del gobierno".

Massa hizo un racconto de lo trabajado: "El 15 de enero, aproximadamente, en Chapadmalal, una tarde charlando con Alberto hablamos de este tema. Si es cierto que en 2013 planteé este tema con mucha fuerza, inclusive me costó una pelea con la entonces presidenta, que volví a plantear este tema en 2016 y que eso generó un enojo y descalificaciones personales del presidente de ese entonces. Y, en este caso, Alberto tomó la decisión de impulsar esta medida, de acompañarnos en la iniciativa, de ayudarnos, de poner el equipo de AFIP, al ministro de Economía, a trabajar a la par nuestra. Así que al contrario: lo tomo como un triunfo del Frente de Todos en esta idea de que expresamos ideas distintas, sectores distintos, que podemos convivir y tolerar las iniciativas y el éxito, y respaldar a los otros frente a las dificultades.”

Al ser consultado por posibles cortocicuitos dentro de la coalición gobernante, fue categórico: “No, para nada. Creo que como toda coalición de gobierno, y lo vivimos por ahí cuando Macri en algún momento se enojaba y lo mandaba a (Alfredo) Cornejo a hacer conferencias de prensa en las rejas de la Casa Rosada, o pasaban tres o cuatro meses y no lo atendía a (Rogelio) Frigerio a pesar de que era su ministro del Interior o a (Emilio) Monzó", recordó.

"Cuando hay diversidades en la construcción parece que hay situaciones en las que puede haber discusiones o diferencias pero no hacen al fondo de la cuestión. En definitiva, en el fondo de la cuestión Argentina eligió un presidente y una coalición de gobierno que tiene como objetivo recuperar la movilidad social ascendente como valor en la Argentina, defender la clase media, construir un Estado con equilibrio fiscal, con superávit comercial, concentrar el esfuerzo en recuperar la pequeña y mediana empresa y recuperar el valor del trabajo como eje central movilizador en la economía argentina. Eso es la matriz del Frente de Todos. Después puede haber en algunos temas opiniones parecidas o diversas, las charlamos, las discutimos y a veces nos ponemos de acuerdo y a veces seguimos pensando distinto y eso no significa nada.”, aseguró.

