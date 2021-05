Sigue el paro del campo hasta el próximo miércoles

Manteniendo el pulso con el gobierno de Alberto Fernández, la Mesa de Enlace decidió ayer continuar con el cese de comercialización de animales hasta el próximo miércoles 2 de junio, decisión que complicaría el abastecimiento de carne en todo el país. “El camino elegido por el Gobierno no va a lograr que los precios internos de la carne bajen sino que va a tener el efecto contrario al buscado”, alertaron las entidades del campo en un comunicado.

Coninagro, CRA, Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural Argentina critican la suspensión de exportaciones de carne por treinta días decididad por el Ejecutivo. Por eso, decidió dejar de comercializar cabezas de ganado, medida que se reflejó en imágenes de corrales vacíos en el Mercado de Liniers. Desde el sector de los matarifes advirtieron que podría faltar carne en carnicerías y supermercados a partir de la semana que viene de continuar esta medida (ver subnota).

El miércoles próximo “se abrirá una ventana en función de los ciclos naturales, las necesidades por los compromisos asumidos por los productores, los necesarios movimientos que implican la actividad de cría y por sobre todo porque no queremos producir perjuicio alguno sobre el ya castigado ciudadano argentino por la falta de ingresos erosionada por la inflación, por la creciente preocupación por el trabajo y en medio de la pandemia con injustificados atrasos en la vacuna como solución necesaria”, sostuvieron las entidades.

Carlos Ianizzotto, presidente de Coninagro, aclaró que la medida de fuerza seguirá incluyendo solo a la carne. “No hubo ninguna propuesta del Gobierno. Silencio total. Sé que hubo comunicación con otros sectores. Ahora espero que se comuniquen con nosotros”, disparó, al tiempo que aseguró que la continuidad de la protesta “fue decidida por las bases”.

“Ya hemos demostrado con cifras concretas que cuando en el pasado se tomó un sendero similar, los precios de la carne en el mercado interno, lejos de bajar, se incrementaron más de un 50% sobre el promedio del resto de los precios de la economía”, agregó el comunicado. “El productor no es el formador de los precios ni el causante de la inflación, sino el eslabón más débil de una cadena compleja, dinámica y muchas veces con intereses en pugna que debieran ser concertados”, afirmaron las entidades.

Sin diálogo. El vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) Gabriel de Radeamaker, dijo que “lo óptimo hubiese sido arribar a una solución consensuada con el Gobierno para dar marcha atrás con la suspensión”. “Pero no hubo diálogo con la producción y la medida se prorroga bajo la misma modalidad”, agregó.

En tanto, el prosecretario de esa entidad, Juan Pablo Karnatz, cuestionó la decisión de cerrar las exportaciones “en un momento en que la Argentina necesita divisas”. “No cumplir un contrato de exportación con China no es lógico”, añadió.

Gobierno. El presidente Alberto Fernández anunció que levantará el cierre “cuando tengamos resuelto el tema” de los precios en el mercado interno. “Esperé a los exportadores todo lo que tenía que esperar, pero no puede faltar comida en la mesa de los argentinos. Entre los exportadores y la gente, elijo la gente”, aseguró el primer mandatario.

“Si se exporta el 30% de lo que se produce tenemos un problema enorme con los precios internos, y entonces si no se exporta habrá más ofertas y los precios tenderán a bajar, de acuerdo a la lógica del mercado”, agregó.

Matarifes alertan que habrá desabastecimiento de carne

El presidente de la Cámara de Matarifes de la República Argentina (CAMyA), Leonardo Rafael, sostuvo ayer que el precio de la carne “subirá” la semana próxima hasta un 20% si se incluye el ajuste del 12% que tuvo la hacienda antes del inicio del paro de los productores dispuesto por la Mesa de Enlace. Además, aseguró que las semana que viene podría empezar el desabastecimiento en las carnicerías.

Para Rafael, el problema del alza del precio de la carne no resuelve con la suspensión de las exportaciones sino con “incentivos a la producción”, al tiempo que alertó que si el stock ganadero sigue “planchado”, la suba de precios volverá a ocurrir.

En declaraciones a La 990, el titular de la cámara admitió que aún es prematuro para hacer una evaluación de la situación y una proyección de los precios, ya que aún resta definir si el levantamiento del paro es definitivo o con la posibilidad de restablecerlo, una opción que abriría una “puja especulativa” por el abastecimiento de las cámaras frigoríficas, con el consiguiente impacto en los valores de venta.

“Se necesitan unos cinco días desde la faena hasta que los cortes lleguen al mostrador”, indicó, al tiempo que señaló que los matarifes no quieren “quedar de rehenes” en la disputa entre el Gobierno y la dirigencia agropecuaria. Rafael reconoció que “la hacienda va a subir, lamentablemente, porque los primeros días va a haber una puja muy importante por la demanda y los precios van a quedar muy arriba”.

Problemas de abastecimiento. Rafael aseguró que “el lunes o el martes” podría “empezar el desabastecimiento” en algunas carnicerías. En cuanto a los precios, destacó que “el mercado quedó con una vara alta, porque el miércoles anterior al paro, ante la posibilidad de que se tomara la medida, el Mercado de Hacienda tuvo un incremento del 12 % y ese piso ya quedó”.

Con ese incremento, una vez que se levante el paro el precio acumularía una suba del “15 al 20 por ciento”, sujeto a que “si se levanta el paro, sea por un lapso largo para que se pueda acomodar el mercado”. Rafael sostuvo que “el Gobierno desconoce la actividad, si no la prohibición de la exportación no la hubieran hecho”, al tiempo que aclaró que “la vaca que se exporta a China no incide en el consumo interno y en consecuencia la suspensión de las ventas externas no puede traccionar una baja”.

“Tomaron la medida sin consultar a toda la cadena, se dejaron guiar por un eslabón solitario”, agregó.