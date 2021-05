Cese de exportaciones | "Esta semana no faltará carne en el mostrador", dijo un experto

Los precios de la carne siguen en el centro de la polémica y el presidente Alberto Fernández, mediante una entrevista en Youtube, aclaró que la situación continuará así hasta que se normalicen los precios internos. “Vamos a levantar el cierre de exportaciones el día que tengamos resuelto este tema”, explicó el presidente.

En una entrevista para RePerfilAr, el presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de CABA, Alberto Williams, explicó que el cierre de exportaciones a corto plazo no va a bajar el precio de la carne, pero a largo plazo sí porque esa hacienda si no se va a exportar, irá al campo y luego a la venta.

“El mercado no se encuentra bien abastecido, está más bien desprotegido de carne”, dijo el entrevistado, quien luego continuó: “trabaja de lunes a viernes, los lunes no entra hacienda, los martes y miércoles sí, el jueves ya no hay remate y se remata el viernes”. También Williams dijo que “esta semana no faltará carne en el mostrador”.

“Si no se puede alimentar a la gente en el país de las vacas, el trigo y el maíz entonces que nos queda”, disparó el entrevistado. "Cuando anunciaron el paro el jueves pasado, el precio de la carne se disparó y estos problemas suceden cuando el mercado no está bien abastecido", sentenció Williams.