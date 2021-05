Alberto Fernández: "Entre los exportadores de carne y la gente, elijo a la gente"

El presidente Alberto Fernández aseguró este jueves 27 de mayo que recién reabrirá las exportaciones de carne "una vez que esté resuelto" el tema de precios internos: "Entre los exportadores y la gente, elijo a la gente". Además, consideró que no está en el Gobierno "para acumular dólares, sino para que coman los argentinos".

Si bien Fernández reconoció que la suspensión de ventas externas de carne "no es bueno porque estamos perdiendo dólares", aunque afirmó: "Entre los exportadores y la gente, elijo a la gente".

Entrevistado en la Quinta de Olivos por el canal de Youtube “Esta semana en Springfield” conducido por Pedro Rosemblat, movilero en El Destape y conocido como “El pibe trosko” en Twitter, Alberto Fernández manifestó: "Lo que no puede faltar es comida en la mesa de los argentinos".

En esa línea, advirtió que recién se reabrirán las exportaciones "cuando esté resuelto" el tema de los precios en el mercado interno. Asimismo, indicó que "los productores y frigoríficos nunca hicieron nada para desacoplar los precios locales de los internacionales" y se preguntó por qué "los argentinos tienen que pagar lo mismo que en China".

Además, dijo que el Gobierno exigirá que desde el primero de enero de 2022 los frigoríficos vendan "la carne trozada y no como media res".

Sobre las causas de la inflación, Fernández dijo que "no hay una sola, sino un conjunto de factores" y aclaró que "emitir dinero, no es una de ellas". "En la Argentina se ve un poquito de inflación, y todos corren para adelante para que no nos atrape; es un problema de conciencia social, una sociedad que vive con esa idea y aumentan por las dudas", afirmó, en una entrevista difundida por redes sociales del periodista Pedro Rosemblat.

En ese sentido, Fernández agregó: "No quiero que haya un país donde la gente elija entre comprar un remedio o tener que pagar una factura de luz".

ED / DS