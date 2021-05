Presidente de CRA: "Cafiero no tiene la más mínima idea de lo que es el campo"

Se cumple una semana del cese de comercialización de hacienda dispuesto por la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias, conformada por Coninagro, Confederaciones Rurales Aargentinas, Federación Agraria y Sociedad Rural Argentina, como reacción a la suspensión de exportaciones de carne dispuesto por el Gobierno Nacional.

La medida de fuerza generó que no entraran animales en los mercados y remates. En declaraciones radiales, el jefe de Gabinete de ministro, Santiago Cafiero, dijo hoy que el cese de comercialización fue dispuesto por "representantes de una parte politizada del sector agropecuario". Y agregó: "venimos dialogando con lo que realmente tienen participación en el mercado de carnes, los otros tienen una intención política".

Advierten que no habrá carne en carnicerías y supermercados la semana que viene.

Con respecto a estas declaraciones, Jorge Chemes, presidente de CRA, dijo que "esto demuestra que el ministro (Santiago) Cafiero no tiene idea de lo que está diciendo. Si realmente el ministro considera que los productores de la materia prima no son los que tenemos que incidir y generamos un acto político, evidentemente está confirmando que no tiene la más mínima idea de lo que es el campo y el sector agropecuario".

Chemes agregó que "le diría al ministro, con todo respeto, que trate de informarse de cómo funciona el campo y la cadena porque si él piensa que los frigoríficos con los que están hablando son los generadores del negocio ganadero, le preguntaría qué harían los frigoríficos sin la materia prima. Somos el principal eslabón de la cadena y es el que provee el primer paso en toda la cadena".

El presidente de CRA considera que "el Gobierno tiene muy poco conocimiento del campo y animosidad. Estoy convencido de que hay cuestiones ideológicas que le hacen tener diagnósticos equivocados y lo hacen llegar a medidas equivocadas. Con las declaraciones del ministro Cafiero, se confirma que no tiene conocimiento".

El cese de comercialización de carnes

Con respecto al alcance de la medida de fuerza, que culmina mañana a las 24 horas, Chemes señaló que "ha habido un acompañamiento muy importante de los productores, esto manifiesta el ánimo de preocupación y malestar que hay en todo el sector agropecaurio por lo que viene aguantando desde que comenzó este gobierno, con la sistemática presentación de temas que generaron un clima conflictivo".

Con respecto a las negociaciones del Gobierno con los frigoríficos exportadores, el dirigente opinó que "si quieren generar un mecanismo para abastecer mejor el consumo interno, no tenemos inconvenientes porque sería algo entre la industria y el Gobierno. Si la baja del precio al consumidor se transfiere a la hacienda en pie, hace que el productor termine pagando los platos rotos de medidas equivocadas. Se tiene que trabajar con toda la cadena y no solamente terminar perjudicando al productor, que es el último eslabón de la cadena y no tiene cómo transferir estos ajustes".

En cuanto a la continuidad de las protestas de los productores agropecuarios, Horacio Salaberry, presidente de Confederaciones de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), dijo que el "vamos a evaluar si el Gobierno toma levanta el cierre de exportaciones y, si eso ocurre, la medida de fuerza seguramente será levantada. De lo contrario, habrá que evaluar cuáles son los caminos a seguir y veríamos cómo se va a operar la semana que viene. Esperamos que el Gobierno recapacite".

