Silvia Tenazinha, de Salesforce: "Si las reglas son claras, despegamos"

El sector privado empieza a creer que las condiciones macroeconómicas en Argentina ofrecen la estabilidad suficiente para impulsar un despegue. El desarrollo del talento, acompañado por el uso estratégico de la inteligencia artificial, aparece como una oportunidad concreta para posicionar al país en el escenario global. Ese fue el espíritu de IDEA Management, en el que, Silvia Tenazinha, CEO de Salesforce Argentina, remarcó que la clave está en entender qué requiere el mundo y cómo puede responder a eso el ecosistema local, desde las capacidades técnicas hasta la cultura organizacional.

En una entrevista con PERFIL Tenazinha apuntó a que no se trata solo de adoptar nuevas tecnologías, sino de combinarlas con el conocimiento y la experiencia que ya existen en el país. Y advirtió que para lograrlo se necesitan "estabilidad y reglas claras".

¿Cómo es la experiencia de IDEA Management? ¿De qué se trata?

Por lo pronto, encontramos mucha juventud. Queríamos hacer un evento con este tópico: “Me verás volver”. Creemos que es un momento fuerte de la Argentina que está bueno mostrar al mundo. En la charla de apertura decía, como dice “la chiqui” Mirtha Legrand: “Como te ven, te tratan”. Si te ven bien, te contratan; si te ven mal, te maltratan. Entonces, hay que aprovechar este momento desde lo que realmente sirve.

El evento estuvo dividido en cuatro tracks. Oportunidades globales: ¿qué pasa en el mundo? Y esto, ¿qué es para nosotros?: ¿Cuáles son nuestros principales skills? ¿Cómo nos posicionamos? En el caso de las organizaciones: tenemos que mirarnos hacia adentro y ver qué cambiar. Y por último el talento: ¿qué talento necesitamos y cómo lo desarrollamos? Se trató de eso, de invertir un día en uno mismo. Y pasó esto: ¡1700 personas!

Aseguran que Amazon y Walmart consideran emitir sus propias stablecoins

¿Dónde está la Argentina en cuanto a situación global y posicionamiento del sector privado?

Creo que estamos muy bien parados, pero con muchas oportunidades de mejora. En 2005 Argentina tenía 20.000 personas en la industria del conocimiento. Hoy somos más de 500.000. En 20 años esto explotó. Tenemos 11 unicornios desde Argentina nacidos globales (como Mercado Libre, Globant, Ualá). En 2005, menos del 15% de las empresas usaban herramientas digitales. Hoy, más del 75% lo hace, sin importar el tamaño. Todo lo que hicimos hasta acá estuvo muy bien, tenemos un gen emprendedor muy fuerte, pero no hay que dormirse. Hay que potenciarlo.

Tenazinha: "Me preocupa mucho el reskilling. Los jóvenes son nativos digitales, pero ¿qué pasa con los “silver”, los +50?"

¿Y la parte de talento?

En términos del talento y también de organizaciones hay que pasar de un liderazgo de control a uno de propósito. Una empresa es un sistema de conversaciones. Si las conversaciones son tóxicas, egoístas, destructivas, eso afecta todo. Y otras que dicen: "esto lo comparto", "cómo hago para mostrarlo al mundo". Las organizaciones del futuro son generosas y con propósito. No es solo tener buen producto, sino tener el talento correcto, la mentalidad correcta y para el mercado correcto.

¿Hay algo en términos de talento que esté amenazando esta oportunidad?

Sí, la educación. Me preocupa mucho el reskilling. Los jóvenes son nativos digitales, pero ¿qué pasa con los “silver”, los +50? ¿Cómo hacemos para reentrenarlos? Tienen un know-how valiosísimo. No es lo mismo entrenar una IA con alguien que nunca pisó un call center, que con alguien que trabajó 30 años ahí. Hay que revalorizar ese saber, pero, poniéndolo a trabajar con inteligencia artificial.

El petróleo se dispara tras la ofensiva israelí contra Irán y el temor a la guerra en Medio Oriente

¿Por qué ocurre esto? ¿Tiene que ver con un desencuentro generacional?

Totalmente. Pero estamos en un momentum donde, al contrario, ese know-how es súper valioso. La clave es mezclarlo con nuevas tecnologías. No es “viejos versus tecnología”, es humanizar la tecnología.

¿Cómo está posicionada Argentina en términos de desarrollo tecnológico, como inteligencia artificial?

Una buena y una mala noticia. La buena: más del 57% de las empresas dicen estar usando inteligencia artificial (IA). La mala: la usan para cosas básicas (presentaciones, informes), no la usan en una forma totalmente productiva.Como hacemos para que los talentos los dediquemos a que la IA sea más productiva. Hay una oportunidad para hacer un gobernance de la IA. Faltan roles como gobernadores de IA o de robots, que ya existen en plantas industriales. ¿Cómo lo gobernás? ¿Cómo lo organizás?

¿Y cómo nos miran desde afuera?

Nos miran recontra bien. No pueden creer lo que estamos haciendo. Tenemos ventajas únicas: el mismo huso horario que la costa este de Estados Unidos, en uno de los lugares del mundo de mayor consumo. También tenemos muy buen nivel de inglés, la multifuncionalidad de nuestros profesionales, la resiliencia y pensamiento lateral. Esto en el mundo está super bien valuado. Pero no podemos dejar pasar esta “ventanita”. Hay que ponerse en la vidriera, hay que mostrarse al mundo.

¿Qué mensaje le darías a quienes no vinieron hoy y también a la dirigencia argentina? ¿Cómo avanzar sin que la resiliencia signifique vivir siempre en la incertidumbre?

A los de adentro: que se animen a challengearse y salir de la zona de confort. Que las organizaciones se animen a tener gente distinta. Las organizaciones dividen por sectores: de logística, de recursos humanos. Los recursos no son “humanos”, son talentos. No hay áreas, hay proyectos. Para el talento: el que no estudia, se queda afuera. A nivel macro, es esto de la estabilidad, seguridad jurídica y reglas claras. No es más que eso. Si vos sabés que tenés A, B, y C, sabés que no te van a cambiar todo en un rato. Si las reglas son claras, explotamos.

¿Hay algo que pueda determinar el fin de este momento? ¿Cuándo se termina?

Nadie tiene la bola de cristal. Pero esto, la inteligencia artificial, es una revolución más grande que internet. Hay un sentido de urgencia para las organizaciones que va más allá, hay más IA de la que podemos identificar, ¿cómo no hacernos cargo de eso? tienen que reaccionar ya. El consumidor está más avanzado que muchas empresas. Yo puedo pedirle a ChatGPT una picada para 8 personas con restricciones, y en 15 minutos tengo todo. ¿Cómo una empresa no va a hacer eso? Hay que salir del “suelo pegajoso” del éxito pasado. Esto es la “uberización de las compañías”, rompe cualquier modelo. La sostenibilidad también es un eje: hoy el consumo es más responsable, más consciente, diverso e inclusivo.