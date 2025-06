Sin definiciones sobre la revisión, el FMI estira el análisis

El Fondo Monetario Internacional (FMI) se fue de la Argentina sin dejar definiciones, luego de tres días de intensas reuniones que transcurrieron bajo el celo del ministro de Economía, Luis Caputo, quien ordenó evitar cualquier tipo de comunicación al respecto. En cambio, se limitó a relativizar la fuerte salida de divisas que quintuplica lo esperado por el organismo, aun cuando el Gobierno está en falta por la meta de reservas para la que no llegó.

“No me reuní”, esquivó el titular de la cartera económica cuando se iba del salón principal de La Rural durante el Congreso Nacional Pyme de ayer ante la consulta de un grupo de periodistas, entre los que se encontraba PERFIL. Horas después, a través de sus voceros, afirmó que hubo contacto con las autoridades de la gestión libertaria.

“La misión técnica del FMI encabezada por Bikas Joshi concluyó su visita a Buenos Aires como parte de la primera revisión del acuerdo bajo el EFF. Las conversaciones con las autoridades argentinas continúan siendo constructivas. En el marco de dicha revisión, continuaremos trabajando en los próximos días y brindaremos más información sobre los próximos pasos a su debido tiempo”, indicaron voceros del Fondo a este medio.

Esta semana el Indec publicó los datos del primer trimestre 2025 de la Balanza de Pagos y el informe arrojó un fuerte desequilibrio: la cuenta corriente registró un déficit de US$ 5.191 millones. El componente que más influyó fue el de Bienes y Servicios: mientras que los bienes arrojaron un superávit de US$ 1.459 millones, los servicios tuvieron un rojo de récord de US$ 4.529 millones. El principal factor fue la cuenta de “Viajes y otros pagos con tarjeta”, que mostró un saldo negativo de US$ 3.464 millones, reflejando una mayor salida de divisas por turismo al exterior que los ingresos generados por turistas extranjeros en Argentina como consecuencia de un dólar que se mantiene barato. Otro punto de alerta, se espera un impacto profundo cuando se contabilicen los dólares que se escaparon a través de los hinchas de Boca y de River que llenaron las canchas del Mundial de Clubes.

El déficit de cuenta corriente funciona como un indicador clave de la vulnerabilidad de una economía frente a la volatilidad de los capitales internacionales. Dicha debilidad se mitiga o contrarresta con un sólido nivel de reservas internacionales en el Banco Central.

Los datos, que se dieron a conocer siguiendo el cronograma del organismo estadístico, coincidieron con la visita del FMI a Buenos Aires, por lo que las autoridades del equipo económico tuvieron que explicar el porqué de la masiva salida de capitales, combinada al incumplimiento de la meta de reservas, a pesar del tiempo extra que le dio el Fondo al Gobierno para que se acerque al objetivo sin ruido en el mercado y con la posibilidad de conseguir las divisas vía deuda internacional.

Luis Caputo relativizó la salida de dólares en el escenario del predio ferial de Palermo, aunque Caputo cuestionó las “quejas” sobre el tipo de cambio. “El que piense que el dólar está barato que vaya y compre”, chicaneó.

En el escenario del evento de ayer, el titular de Economía se dedicó a enumerar la cantidad de desregulaciones y medidas que, en su análisis, beneficiaron a las pymes. No tuvo aplausos y en otros momentos de la charla consiguió algunos espasmódicos e indiferentes. Solo cuando nombró la promesa de una futura reforma laboral logró una celebración más general del público presente. Abajo, apenas terminó su participación, mientras un grupo de pequeños y medianos empresarios lo abordó para fotos y preguntas, el resto del auditorio salió a almorzar lo más rápido posible.

En ese intercambio, las consultas de las firmas giraron en torno a la quita de impuestos y los cambios en las leyes laborales. “¿Y los que quiebran y se quedan afuera qué?”, lanzó una empresaria en medio de la conversación, que luego se vio esperanzada por la mención a la reforma que flexibilizará las condiciones de contratación. “El timing es lo más importante, si no seguimos cierto timing, no lo logramos hacer y vuelve el kirchnerismo”, planteó el ministro con la aprobación de los mánageres de las compañías presentes.