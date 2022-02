La soja alcanza su precio más alto en 9 años y también suben trigo y maíz

El precio de la tonelada de soja alcanzó en el Mercado de Chicago los US$ 615,46 para el contrato de vencimiento de marzo, marcando el mayor valor en 9 años.

En la oleaginosa, la principal causa es la falta de lluvias en Argentina y Brasil, por lo cual se esperan producciones menores con respecto a las proyecciones.

En cuanto a los cereales, el trigo cotizó a US$ 321,87 la tonelada, con un incremento de 11 dólares , mientras que maíz aumentó US$ 3,54, pasando a costar US$ 269,18 la tonelada.

Empresas aceiteras de Paraguay piden importar soja sin restricciones.

Desde la Bolsa de Cereales de Córdoba afirman que los precios de la soja y el maíz vienen subiendo en las últimas semanas “por una restricción en la oferta más que por un incremento en la demanda. Esta restricción provino, principalmente, de Brasil y Argentina, donde la producción de ambos cultivos se ubica en niveles por debajo de lo esperado”.

“En trigo, por el contrario, un consumo mundial superior a la producción recorta las existencias, y genera un sostén para los valores”, indica el informe.

La sequía afectó a la producción de soja.

Tensión internacional

Según los técnicos de la entidad cordobesa, además de las condiciones climáticas para las próximas semanas, “el conflicto entre Ucrania y Rusia podría generar un crecimiento adicional en los precios de los granos debido a la relevancia de ambos países en el comercio mundial del trigo, de aceites vegetales y de provisión de energía”.

LM / ED