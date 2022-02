Las tensiones entre Rusia y Ucrania se hicieron sentir en las bolsas y precios de commodities

Las bolsas europeas cerraron este martes estables en el marco de las tensiones entre Rusia y Ucrania, según AFP.

El índice FTSE 100 de Londres subió 0,1%, el Dax de Frankfurt cayó 0,3% y los índices de referencia de París y Milán cerraron sin cambios. Por su parte, el IBEX 35 de Madrid subió 0,05%.

A media jornada, el Dow Jones caía un 1,29% y el Nasdaq, un 1,37%. En Rusia, la bolsa de Moscú cayó 4,9%, acumulando una semana baja que alcanza el 24,4%.

El conflicto entre Rusia y Ucrania tiene su efecto en los precios de los cereales. El contrato con vencimiento en marzo de este año del maíz, subió US$ 3,4 y la tonelada cotiza a US$ 261. Por su parte, el contrato con vencimiento en marzo del trigo, aumentó US$ 5,20, cotizando a US$ 2981,10 la tonelada.

El incremento de precios en el trigo y el maíz se produce por temor a que la agudización de la crisis geopolítica global desencadene en una interrupción del comercio en el Mar Negro, afectando el normal suministro de estas materias primas.

Exportadores clave

Rusia y Ucrania representan alrededor del 29% de las exportaciones mundiales del trigo, el 19% del suministro mundial del maíz y el 80% de las exportaciones globales de aceite de girasol. Así se explica el aumento de la preocupación por el posible impacto en las cosechas y el desencadenamiento de una lucha de los importadores por sustituir los suministros.

Los tres ingredientes clave de los alimentos han subido alrededor de un 40% desde los mínimos de 2021, impulsados por el descenso de la producción mundial y la fuerte demanda.

A raíz del clima seco que afecta a las zonas de producción de Argentina y Brasil, la soja cotizó en alza por cuarta sesión consecutiva y alcanza su nivel más alto en la última semana.

El contrato de soja para marzo de 2022 opera en US$ 594,32 por tonelada en el mercado de Chicago. Esto representa una suba del 0,28% (US$ 5,90) respecto al cierre del lunes. El trigo y el maíz también experimentan alzas similares.

LM