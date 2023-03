Las operaciones con tarjeta de crédito alcanzaron los $2.322.124 millones en febrero, lo que representa un aumento de solo un 1,4% con respecto al mes anterior, unos $33.158 millones por encima de enero y “muy por debajo de la inflación esperada”.

El crecimiento interanual llegó al 82,6%, y en este caso tampoco alcanzó los niveles de la inflación del período arrojando una baja de la cartera en términos reales, de acuerdo con un informe publicado por First Capital Group este lunes 6 de marzo.

El documento sostiene que la baja de la cartera es aún más significativa si se tiene en cuenta que febrero suele ser el de mayor gasto con tarjeta debido al inicio del período lectivo y las compras que esto conlleva.

Frutas y verduras, protagonistas de los aumentos de este verano

“Estamos en presencia de una baja realmente significativa en los saldos de las financiaciones de este rubro. Febrero debe ser el mes durante el cual los límites de crédito se encuentran más desactualizados debido a que todavía no se han reflejado en los recibos de sueldo los incrementos de las paritarias y a que las Entidades Bancarias no han puesto en marcha los mecanismos de revisión de los mismos, explicó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

¿Qué factores impulsan la baja en el uso de la tarjeta de crédito?

“Los sectores de la población que más utilizan la tarjeta de crédito para financiarse están llegando a los límites crediticios que les han dispuesto las entidades financieras desde hace ya bastante tiempo”, comenzó explicando Barbero en declaraciones a PERFIL.

“Generalmente, las entidades financieras actualizan los límites de crédito en marzo. Lo que pasa es que antes una actualización del límite de crédito con una inflación del 2% o 3% mensual se podía hacer cada seis meses porque no había tanto desfasaje con relación a la necesidad de compra de los tarjetahabientes, pero ahora con una inflación del 5 o 6% mensual, en un trimestre acumula casi un 20% de desajuste”, aseveró Barbero.

Cae el consumo con tarjetas de crédito en febrero y se espera un año "difícil" para el consumo.

“Esto, significa que si no se te actualiza el límite de crédito te quedás sin cupo para seguir financiándote. Por otra parte, las ofertas que solían estar vigentes el año pasado con cuotas sin interés, y con descuentos, ya no son tan frecuentes, con lo cual el cliente, ante las dispersiones que hay con los precios busca alternativas”; y agregó: “Lo que termina conspirando en contra del uso de la tarjeta de crédito que representa un uso más impulsivo y cada vez está más difícil para los consumidores hacerlo”, advirtió.

¿Cómo viene la tendencia para el 2023?

“Este año vamos a ver si los bancos actualizan los límites de crédito de acuerdo a lo que son los aumentos paritarios o son más prudentes a la hora de hacerlo. Hay que tener en cuenta que también al subir las tasas de las tarjetas, parte de de ese aumento en el límite de crédito se lo van a ocupar los intereses que van a tener que pagar los tarjetahabientes, entonces los incrementos en el límite no son tan generosos como cuando la tasa estaba en niveles más bajos”, respondió Barbero.

Gripe aviar y el impacto sobre el consumo y el precio del pollo

“Además, con el encarecimiento del costo de operatoria con tarjetas de crédito para los bancos y para las empresas, así como con el aumento de la la tasa pasiva que ha subido mucho en estos seis meses, dar incentivos como cuotas sin interés es cada vez más difícil para los bancos, si no hay alguna intervención del Estado. Así que va a ser un año de difícil tránsito para todo lo que es el crédito y el consumo en general”, vaticinó.

¿Qué pasa con el consumo en dólares?

En lo que refiere al uso de las tarjetas de crédito para compras en dólares, en febrero registraron una suba interanual del 17,2%, aunque con un comportamiento mensual irregular. En febrero hubo un incremento del 12,3% respecto al mes anterior.

¨ Los viajes al exterior han reactivado este rubro, pero la aplicación de tipos de cambio diferenciales para la tarjeta en moneda extranjera limitan su uso y hoy se encuentra en valores muy por debajo de los habituales en épocas de prepandemia”, concluyó el especialista.