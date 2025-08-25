Travel Sale 2025: descuentos y financiación de pasajes de Aerolíneas Argentinas

La empresa aérea estatal Aerolíneas Argentinas se integra al Travel Sale 2025, que se extenderá desde este lunes 25 al próximo domingo 31 de agosto con descuentos del 60% en pasajes, promociones especiales y pago en cuotas para vuelos de cabotaje abonando por medio de tarjeta de crédito.

Además, algunas agencias ofrecen sistemas propios de pago escalonado para la reserva de asientos para viajar a destinos internacionales.

Travel Sale 2025: fechas, destinos y promociones para viajar con descuentos

Desde la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) buscan promover el turismo interno durante la temporada baja y la planificación vacacional para la temporada estival 2026.

Travel 2025: ofertas en pasajes de Aerolíneas Argentinas

En esta nueva edición, los usuarios podrán optar por un abanico de ofertas accesibles entre las que se destacan: el 2x1 , preventas, congelamiento de precios, segundo pasajero al 50% y beneficios adicionales como créditos de consumo y/o "upgrades" en la ubicación del vuelo seleccionado.

El presidente de FAEVYT, Andrés Daya, destacó que “el Travel Sale se consolidó como una de las acciones más relevantes del turismo argentino y una herramienta clave para estimular la demanda hacia los destinos nacionales”.

Consejos para aprovechar el Travel Sale

Entre las compañías que participan del Travel Sale 2025, se destaca la presencia de Aerolíneas Argentinas, que pondrá a disposición cuotas sin interés en vuelos dentro del territorio nacional. Por medio de su integración a la política de promoción turística se apunta a reforzar la conectividad aérea y facilitar la movilidad interna, un aspecto clave para el desarrollo económico para las provincias.

La propuesta para viajar por Argentina incluye:

La fintech argentina Naranja X forma parte del Travel 2025 y ofrece beneficios imperdibles con cuotas sin interés y descuento especiales paras los viajeros interesados en aprovechar las ofertas que incluyen: vuelos, hospedajes y paquetes.

18 cuotas cero interés en todos los paquetes nacionales. 18 cuotas cero interés en todos los hoteles. 14 cuotas cero interés en todos los vuelos de Aerolíneas Argentinas

Travel Sale 2025

Travel Sale 2025: prioridad al turismo interno

Una de las particularidades de esta edición es que la financiación en cuotas estará orientada de manera exclusiva al turismo nacional, en línea con la normativa que prohíbe la venta en cuotas para viajes al exterior con tarjeta de crédito. El objetivo es claro: estimular la demanda local y sostener a las economías regionales.

Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) el turismo internacional muestra señales de crecimiento, impulsado por un tipo de cambio que hace más atractivo viajar al exterior.

En tanto que, el turismo interno evidencia un retroceso. Durante las vacaciones de invierno de 2025 se movilizaron 4,3 millones de personas, un 10,9% menos que en 2024.

