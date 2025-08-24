Segundo día de paro de controladores aéreos: más de 12.000 pasajeros afectados por cancelaciones y demoras

El segundo día del paro nacional de controladores aéreos volvió a generar un escenario de caos en los aeropuertos argentinos. La medida de fuerza, impulsada por la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), se lleva adelante este domingo en dos turnos, de 13 a 16 y de 19 a 22 horas, aunque los problemas comenzaron desde temprano con cancelaciones y demoras.

Según datos de Aerolíneas Argentinas, más de 4.000 pasajeros resultaron directamente afectados por la cancelación de al menos 42 vuelos. Además, hubo 122 reprogramaciones sobre una operación total prevista de 320 servicios. En total, se estima que unos 12.000 usuarios sufrieron inconvenientes, una cifra similar a la registrada el viernes pasado, en la primera jornada de la medida.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Caos en Aeroparque y aeropuertos del país: testimonios de pasajeros varados

El malestar de los viajeros se hizo sentir en Aeroparque. “Tenía que volar a Corrientes al mediodía y me cancelaron el vuelo sin fecha de reprogramación. Gasté en taxi y hotel y no sé hasta cuándo me quedo”, relató un pasajero a TN.

Otros se quejaron por cambios de último minuto. “Mi vuelo salía a las 11 y lo adelantaron a las 10 sin avisar. Cuando llegué ya había partido”, denunció una mujer.

Paro de controladores: Aerolíneas Argentinas denunció bloqueo de vuelos fuera de la medida de fuerza

Las complicaciones también afectaron a quienes debían hacer conexiones. Un grupo proveniente de Bariloche con destino a Corrientes recién podrá viajar el 27 de agosto. Familias que volvían a Salta o La Rioja contaron que pasaron por múltiples cancelaciones y reprogramaciones, sin soluciones inmediatas.

ATEPSA reclama un incremento salarial y denuncia falta de diálogo con las autoridades. Según el gremio, los trabajadores perciben sueldos entre 800 mil y 1,5 millones de pesos por una tarea “altamente estresante”, y muchos deben recurrir a empleos adicionales para complementar ingresos.

Renunciaron dos funcionarios clave del INDEC antes de conocerse la nueva metodología de medir la inflación

En un comunicado, el sindicato repudió a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) por intentar responsabilizarlos de los perjuicios a los pasajeros y denunció que las herramientas de trabajo son “precarias” y con “problemas estructurales”.

Por su parte, Aerolíneas Argentinas publicó un comunicado en su cuenta de X en el que denunció que el gremio impidió la salida de nueve vuelos que contaban con autorización y estaban programados fuera de la ventana del paro, incluidos dos internacionales. Según la compañía, más de 800 pasajeros ya estaban embarcados o en traslado cuando se les comunicó la cancelación, lo que elevó a más de 12.000 los afectados en todo el país.

Qué pasará en los próximos días

El paro de controladores aéreos continuará la semana próxima con el mismo cronograma: martes, jueves y sábado. El martes 26 la protesta será de 7 a 11 AM, por la tarde de 14 a 17 hs; mientras que el jueves 28 y el sábado 30, será de 13 a 16 y de 19 a 22 horas.

Especialistas advierten que, aunque la medida se limite a franjas horarias, las reprogramaciones impactan en toda la jornada y generan un efecto dominó en miles de pasajeros.

Ante el descontento generalizado, muchos usuarios reclamaron la intervención del Ministerio de Trabajo para dictar la conciliación obligatoria y evitar que el conflicto se prolongue.

GD/MU